Двое обычных парней, – Месси сделал неожиданное заявление о Роналду

Более 20 лет болельщики и эксперты спорили о том, кто лучше, Лионель Месси или Криштиану Роналду. Тогда как футболисты на поле и на публике демонстрировали уважение друг к другу.

Лионель Месси высказался относительно Криштиану Роналду. В частности, аргентинский нападающий рассказал о соперничестве с легендарным португальцем, сообщает 24 канал со ссылкой на Фабрицио Романо.

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Что Месси сказал о Роналду

Легенда футбола Лионель Месси одобрительно высказался о главном сопернике Криштиану Роналду. Лидер сборной Аргентины подчеркнул, что относится с уважением к португальскому форварду.

Более того, Месси заявил, что восхищается великой карьерой Роналду. Нападающий Интер Майами подчеркнул, что Криштиану продолжает играть на высоком уровне.

Соперничество между нами происходило только на поле. Каждый из нас хотел сделать все возможное ради своей команды. Вне поля мы двое обычных парней. Мы не друзья, потому что не проводим время вместе, но мы всегда относились друг к другу с большим уважением,

– сказал Месси.

Добавим, что Криштиану Роналду и Лионель Месси долгое время соревновались за звание лучшего футболиста мира. За этот период португалец получил пять "Золотых мячей", а аргентинец – восемь.

Ранее Лионель Месси забил неожиданный гол, который принес неожиданную победу для Интер Майами в матче против Порту на Клубном чемпионате мира в США.