Месси получил вызов в сборную Аргентины на свой прощальный матч: когда и где он состоится

Игровая карьера Лионеля Месси подходит к концу. 39-летний футболист Интер Майами готовится повесить бутсы на гвоздь уже в ближайшее время.

Пока Месси продолжает играть за клуб, он решил окончательно завершить свою карьеру в сборной. Об этом Лионель написал в конце августа, сообщает сайт Федерации футбола Аргентины.

Сыграет ли Месси за Аргентину

Последним матчем для нападающего стал финал чемпионата мира-2026, где Аргентина уступила Испании (0:1). Судя по официальному заявлению Месси, ожидалось, что игрок больше не наденет футболку национальной команды.

Однако в Федерации футбола Аргентины решили устроить прощальный матч для Лео. В конце сентября и в начале октября "альбиселесте" проведут три товарищеских матча.

Организация обнародовала список игроков-легионеров, получивших вызов на ближайший сбор. В нем оказался и Лионель Месси. При этом отмечается, что нападающий сыграет только в последнем спарринге.



Список легионеров сборной Аргентины на сбор в сентябре и октябре / фото Федерации футбола Аргентины

Сначала аргентинцы сыграют в Кордове против Боливии (30 сентября), после чего у команды запланированы два спарринга в Буэнос-Айресе. 3 октября подопечные Скалони сыграют против Буркина-Фасо, а 6-го – против Бенина.

Как Месси выступал за сборную Аргентины

Именно матч с бенинцами станет прощальным для Лионеля в сборной. Напомним, что Месси играл за "альбиселесте" с 2005 года, проведя за команду 207 матчей.

На его счету 125 голов и 68 голевых передач. В 2022 году Месси стал чемпионом мира на Мундиале в Катаре. Также в 2014 и 2026 годах нападающий доходил до финала ЧМ.

Кроме того, Месси дважды выигрывал Кубок Америки и становился победителем Финалиссимы в 2022 году. Успехи в составе национальной сборной помогли игроку рекордные 8 раз завоевать "Золотой мяч".