Поки Мессі продовжує грати за клуб, він вирішив остаточно завершити свою кар'єру в збірній. Про це Ліонель написав наприкінці серпня, повідомляє сайт Федерації футболу Аргентини.

Чи зіграє Мессі за Аргентину

Останнім матчем для нападника став фінал чемпіонату світу-2026, де Аргентина поступилась Іспанії (0:1). З офіційної заяви Мессі очікувалось, що гравець більше не вдягне футболку національної команди.

Проте у Федерації футболу Аргентини вирішили влаштувати прощальний матч для Лео. Наприкінці вересня та на початку жовтня "альбіселесте" проведуть три товариські матчі.

Організація оприлюднила список гравців-легіонерів, які отримали виклик на найближчий збір. У ньому опинився і Ліонель Мессі. При цьому зазначається, що форвард зіграє лише в останньому спарингу.



Список легіонерів збірної Аргентини на збір у вересні та жовтні / фото Федерації футболу Аргентини

Спочатку аргентинці відіграють в Кордобі проти Болівії (30 вересня), після чого у команди заплановані два спаринги в Буенос-Айресі. 3 жовтня підопічні Скалоні гратимуть проти Буркіна-Фасо, а 6-го – проти Беніну.

Як Мессі виступав за збірну Аргентини

Саме гра із бенінцями і стане прощальною для Ліонеля у збірній. Нагадаємо, що Мессі грав за "альбіселесте" з 2005 року, провівши за команду 207 матчів.

На його рахунку 125 голів та 68 асистів. У 2022 році Мессі став чемпіоном світу на Мундіалі в Катарі. Також у 2014 та 2026 роках напандник доходив до фіналу ЧС.

Крім того, Мессі двічі вигравав Копа Америка та ставав переможцем Фіналіссіми у 2022-му. Успіхи з національною збірною допомогли гравцю рекордні 8 разів виграти Золотий м'яч.