В ночь с 4 на 5 сентября в Южной Америке состоялись матчи отбора на ЧМ-2026 по футболу. В одном из них сборная Аргентины провела последний домашний поединок квалификации против Венесуэлы.

Хозяева гарантировали себе выход на турнир заблаговременно, поэтому он не имел турнирного значения. Однако стал знаковым событием из-за Лионеля Месси, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESPN.

Читайте также Украина – Франция: где смотреть стартовый матч "сине-желтых" в отборе на ЧМ-2026

Сыграл ли Месси последний матч в составе сборной Аргентины?

Капитан действующих чемпионов мира проводил последний поединок в карьере за национальную команду в родной стране. Он не смог сдержать слез, когда увидел, как фанаты развернули большой баннер с надписью: "Спасибо за все, капитан" на стадионе "Монументаль" в Буэнос-Айресе.

Реакция Месси на баннер от болельщиков: смотрите видео

Легендарный футболист в таком эмоциональном для себя матче продемонстрировал замечательный перформанс. Он помог Аргентине одержать разгромную победу со счетом 3:0, оформив дубль.

После финального свистка Месси подтвердил, что это была его прощальная игра. Он поблагодарил болельщиков, которые поддерживали его на протяжении всего времени игры за сборную:

На этом поле я пережил так много эмоций. Это всегда радость – играть в Аргентине с нашим народом. Я очень счастлив закончить вот так здесь – это то, о чем я всегда мечтал. Много лет я чувствовал любовь Барселоны, и моей мечтой было получить ее здесь, в моей стране, с моим народом. Со мной останется все то, что мы смогли достичь с командой.

Однако это может быть не только последний матч за сборную на Родине. Аргентине осталось сыграть еще один матч в квалификации к ЧМ-2026, где она уже гарантировала себе первое место.

Это будет выездной поединок против Эквадора и Лионель Месси уже не поедет с командой на него. В дальнейшем будут только товарищеские матчи к чемпионату мира и капитан с высокой вероятностью их также пропустит.

Поэтому Лео рассказал, завершилась ли его история в сборной Аргентине окончательно. Он признался, планирует ли играть на ЧМ-2026, ведь ранее заявлял, что вряд ли сыграет на Мундиале после триумфального турнира в 2022 году.

"Я говорил об этом и раньше – не думаю, что сыграю еще на одном ЧМ. Из-за моего возраста логично, что я не смогу этого сделать. Но ведь мы уже почти там, поэтому я взволнован и мотивирован сыграть на нем. Как всегда говорю, я живу сегодняшним днем, глядя на то, как я себя чувствую.

Стараюсь чувствовать себя хорошо и, прежде всего, быть честным с самим собой. Когда я чувствую себя хорошо, я наслаждаюсь этим, но когда нет, честно говоря, мне некомфортно, поэтому я предпочитаю не быть там, если я чувствую себя плохо. Посмотрим, я еще не принял решение относительно чемпионата мира", – сказал Месси.

Смотрите видеообзор последнего матча Месси за сборную в Аргентине

Справка. ЧМ-2026 состоится в Канаде, Мексике и США. Он продлится с 11 июня по 26 июля.

Напомним, что ранее Дональд Трамп высказался об участии Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

Что известно о выступлениях Месси в составе сборной Аргентины?