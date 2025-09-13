Шахтер неожиданно упустил победу над новичком УПЛ из-за спорного гола
- Матч Металлист 1925 – Шахтер завершился со счетом 1:1.
- Точными ударами отметились Артем Бондаренко и Иван Калюжный.
- Шахтер уже дважды потерял очки в чемпионате Украины 2025-2026.
Металлист 1925 смог найти свой момент, чтобы вырвать ничью у Шахтера. Решающим стал эпизод в конце встречи, когда гол забил Иван Калюжный.
Шахтер отыграл свой пятый матч в чемпионате Украины 2025-2026. Соперником команды Арды Турана стал амбициозный новичок УПЛ Металлист 1925, сообщает 24 Канал.
Как Шахтер начал сезон?
"Горняки" имели целью лишь победить, ведь на старте турнира уже допустили осечку в матче против Карпат (3:3). Кроме того, в этом туре уже потеряло очки Динамо в игре с Оболонью.
Поэтому победа над Металлистом 1925 позволила бы подопечным Турана догнать принципиальных соперников. Летом клуб потерял лидеров в лице Судакова и Кевина, но при этом оформил три трансфера "на вход".
В конце концов в игре против харьковчан Феррейра, Мейреллиш и Изаки остались на замене. Металлист 1925 выиграл два из 4-х матчей на старте и мог рассчитывать на всех сильнейших игроков в этой игре.
Металлист 1925 – Шахтер 1:1
Голы: Калюжный, 85 – Бондаренко, 22 (пен).
Впрочем, Шахтер ожидаемо захватил инициативу со старта. Уже в середине первого тайма "горняки" получили право на пенальти после того, как Мартынюк скосил Алиссона в собственной площадке.
Удар с отметки уверенно реализовал Бондаренко. После этого гола Шахтер успокоил игру и действовал не слишком остро. Харьковчане же пытались организовывать атаки и пробивать издали.
Неплохие удары были у Калюжного и Рашицы, а после удара Итодо спас Ризнык. "Горняки" же сделали ставку на минимальную победу, но удержать ее не смогли.
Ключевой момент состоялся на 85-й минуте после подачи Калитвинцева с фланга. Мяч удачно лег на ногу Калюжному, который поразил ближний угол ворот Ризныка. Гол был под вопросом, поскольку Павлюк был в офсайде и перекрывал обзор Ризныку.
Тем не менее, рефери пересмотрел VAR и не отменил мяч. Таким образом, харьковчане вырвали ничью у Шахтера и не позволили дончанам догнать в таблице Динамо.
Турнирное положение в УПЛ:
- Летом Шахтер возглавил Арда Туран, при котором команда прошла Ильвес, Бешикташ и Серветт в еврокубках.
- Дончане в основной стадии будут играть в Лиге конференций.
- В чемпионате Украины "горняки" имеют в своем активе 11 очков благодаря трем победам и двум ничьим.
- Шахтер идет вторым, но по итогу тура его могут обойти Колос и Кривбасс.
- В свою очередь Металлист 1925 закрепился на пятой строчке.
- В следующем туре харьковчане будут играть на выезде с Полтавой, тогда как Шахтер будет принимать Зарю.