Шахтар несподівано втратив перемогу над новачком УПЛ через спірний гол
- Матч Металіст 1925 – Шахтар завершився з рахунком 1:1.
- Точними ударами відзначились Артем Бондаренко та Іван Калюжний.
- Шахтар вже двічі втратив очки в чемпіонаті України 2025-2026.
Металіст 1925 зміг знайти свій момент, щоб вирвати нічию у Шахтаря. Вирішальним став епізод наприкінці зустрічі, коли гол забив Іван Калюжний.
Шахтар відіграв свій п'ятий матч в чемпіонаті України 2025-2026. Суперником команди Арди Турана став амбітний новачок УПЛ Металіст 1925, повідомляє 24 Канал.
Як Шахтар розпочав сезон?
"Гірники" мали на меті лише перемогти, адже на старті турніру вже допустили осічку в матчі проти Карпат (3:3). Крім того, в цьому турі вже втратило очки Динамо у грі з Оболонню.
Тож перемога над Металістом 1925 дозволила б підопічним Турана наздогнати принципових суперників. Влітку клуб втратив лідерів у особі Судакова та Кевіна, але при цьому оформив три трансфери "на вхід".
Зрештою у грі проти харків'ян Феррейра, Мейрелліш та Ізакі залишились на заміні. Металіст 1925 виграв два з 4-х матчів на старті та міг розраховувати на всіх найсильніших гравців у цій грі.
Металіст 1925 – Шахтар 1:1
Голи: Калюжний, 85 – Бондаренко, 22 (пен).
Втім Шахтар очікувано захопив ініціативу зі старту. Вже в середині першого тайму "гірники" отримали право на пенальті після того, як Мартинюк скосив Аліссона у власному майданчику.
Удар з позначки впевнено реалізував Бондаренко. Після цього голу Шахтар заспокоїв гру та діяв не надто гостро. Харків'яни ж намагались організовувати атаки та пробивати здаля.
Непогані удари були у Калюжного та Рашиці, а після удару Ітодо врятував Різник. "Гірники" ж зробили ставку на мінімальну перемогу, але втримати її не змогли.
Ключовий момент відбувся на 85-й хвилині після подачі Калитвинцева з флангу. М'яч вдало ліг на ногу Калюжному, який вразив ближній кут воріт Різника. Гол був під питанням, оскільки Павлюк був у офсайді та перекривав огляд Різнику.
Тим не менше, рефері переглянув VAR та не скасував м'яч. Таким чином, харків'яни вирвали нічию у Шахтаря та не дозволили донеччанам наздогнати у таблиці Динамо.
Турнірне становище в УПЛ:
- Влітку Шахтар очолив Арда Туран, за якого команда пройшла Ільвес, Бешикташ та Серветт у єврокубках.
- Донеччани в основній стадії гратимуть в Лізі конференцій.
- В чемпіонаті України "гірники" мають у своєму активі 11 очок завдяки трьом перемогам та двом нічиїм.
- Шахтар йде другим, але за підсумком туру його можуть обійти Колос та Кривбас.
- У свою чергу Металіст 1925 закріпився на п'ятій сходинці.
- У наступному турі харків'яни гратимуть на виїзді із Полтавою, тоді як Шахтар прийматиме Зорю.