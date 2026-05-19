Отменили все санкции: еще одна международная федерация вернула россиян с флагом и гимном

Международная федерация муай-тай разрешила россиянам и белорусам выступать под национальной символикой. Ограничения, которые действовали с 2022 года, официально отменили.

После лет "нейтрального" статуса спортсмены из России и Беларуси снова будут выходить на международные турниры со своими флагами и гимнами, сообщает сайт IFMA. Решение уже вызвало волну возмущения в спортивной среде.

Что известно о возвращении россиян в муай-тай?

Международная федерация ассоциаций муай-тай (IFMA) подтвердила, что российские и белорусские спортсмены получили право участвовать во всех турнирах под эгидой организации со своими флагами, гимнами и национальными эмблемами. Речь идет обо всех возрастных категориях – от юниоров до взрослых.

В федерации заявили, что возвращение России и Беларуси якобы должно "усилить конкуренцию" и способствовать "миру через спорт". Президент IFMA Сакчье Тапсуван отметил, что представители этих стран и так участвовали в турнирах в нейтральном статусе после 2022 года.

Муай тай построен на ценностях уважения, чести, традиций и единства. В течение периода с 2022 года спортсмены из России и Беларуси продолжали участвовать в мероприятиях IFMA на всех уровнях как "нейтральные", часто с очень сильными делегациями и значительным количеством участников,

– отметил президент международной федерации муай-тай.

Санкции против России продолжают разрушаться

Муай-тай стал еще одним видом спорта, где россиянам фактически вернули полноценное международное представительство. Ранее подобные решения приняли в борьбе, дзюдо, самбо, тхэквондо и спортивной гимнастике, пишет "Суспільне Спорт".

В то же время в 2022 году сборная Украины бойкотировала юношеский чемпионат мира по муай-тай из-за допуска россиян и белорусов даже в нейтральном статусе. Тогда украинская сторона требовала полного отстранения спортсменов стран-агрессорок от международных стартов.

Как Украина реагирует на возвращение россиян со своей символикой?