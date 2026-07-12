Международный олимпийский комитет заявил, что готов оказывать содействие российским спортсменам в решении визовых вопросов. Это произошло после восстановления статуса ОКР.

Решение МОК вызвало новую волну дискуссий, ведь оно прозвучало на фоне полномасштабной войны России против Украины. Организация уверяет, что речь идет лишь о поддержке участия спортсменов в международных соревнованиях в рамках ее полномочий, сообщает 24 Канал.

Как МОК будет помогать россиянам?

По информации пропагандистского сайта ria.ru, в Международном олимпийском комитете готовы помогать российским спортсменам в решении практических вопросов, связанных с въездом в страны, где проводятся международные турниры.

В заявлении организации подчеркнули, что МОК регулярно сотрудничает с международными спортивными федерациями, чтобы устранять препятствия для участия спортсменов в соревнованиях. В частности, при необходимости комитет участвует в решении вопросов, связанных с оформлением виз.

В то же время в МОК отметили, что окончательное решение о выдаче виз остается исключительно за государствами.

МОК на регулярной основе тесно сотрудничает с международными федерациями, помогая решать практические вопросы, которые могут повлиять на участие спортсменов в международных соревнованиях, включая, при необходимости, вопросы, связанные с визами,

– заявили в организации.

Также в комитете добавили, что действуют в рамках своей компетенции, поддерживая участие спортсменов в международном спорте там, где это возможно.

Ранее МОК восстановил Россию в олимпийской семье

Новое заявление прозвучало всего через несколько дней после решения исполнительного комитета МОК временно восстановить статус Олимпийского комитета России.

7 июля исполком отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, которые были введены после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины.

После этого МОК фактически подтвердил готовность содействовать возвращению представителей России на международные соревнования, в частности помогая решать организационные вопросы, если они могут препятствовать их участию.

Некоторые федерации уже начали возвращать российских спортсменов на международные соревнования. В частности, волейболисты из страны-оккупанта смогут участвовать в турнирах под эгидой FIVB.