Умер легендарный боксер, который 14 раз защищал титул чемпиона мира

Мексиканец Мигель Канто вошел в историю своей страны как один из самых успешных спортсменов. Боксер легчайшего веса владел титулом чемпиона мира на протяжении более четырех лет.

Канто, известный под прозвищем "Маэстро", последние годы имел проблемы со здоровьем. 16 апреля его сердце перестало биться, сообщил FightNews.

Что известно о Мигеле Канто?

Жизнь выдающегося мексиканского спортсмена оборвалась на 79-м году жизни из-за внезапного сердечного приступа. Бывший чемпион мира давно болел.

Канто имел уникальную антропометрию: при росте всего 154 сантиметра размах его рук составлял 160. Это помогало ему быть быстрым и техничным, с хорошей защитной стойкой и решительными контратаками.

Как Канто стал чемпионом мира?

По данным BoxRec, пояс чемпиона мира по версии WBC он завоевал 8 января 1975 года, одолев Шоджи Огуму. После этого наступила феноменальная серия из 14 подряд успешных защит, которая позволила ему удерживать звание лучшего на планете в легчайшем весе до 1979 года.

Проиграл титул Канто корейцу Чан-Хи Паку в бою, который был для его соперника домашним. Уже через полгода состоялся реванш, в котором мексиканец почти смог вернуть себе пояс. Но судьи зафиксировали ничью раздельным решением: один из них увидел победу Пака, другой Канто, а у третьего на карточке получилось равенство очков.



Канто с почетным поясом чемпиона мира WBC / фото WBCboxeo

После этого "Маэстро" дрался только в Мексике, а в 1982 году после трех поражений подряд решил завершить профи-карьеру. Всего у него было 70 поединков, 61 победа, из которых только 15 нокаутом, и 9 поражений.