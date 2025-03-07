Киевское Динамо подпишет игрока сборной Боливии: против этого трансфера был Неймар

В Украине 11 марта закрывается трансферное окно. До этой даты действующий лидер Украинской Премьер-лиги должен усилиться футболистом из чемпионата Бразилии.

Речь идет о 20-летнем полузащитнике Сантоса Мигелито. Он в ближайшее время прибудет в Украину для подписания контракта с "бело-синими", сообщает 24 Канал со ссылкой на Zorya Londonsk.

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Что известно о трансфере

Руководство обоих клубов договорилось о переходе игрока сборной Боливии на правах аренды до конца 2025 года. В соглашении будет прописана возможность выкупа.

В ближайшее время атакующий полузащитник пройдет медосмотр и должен официально завершить переход в Динамо. Вероятность подписания контракта оценивается в 99%.

Отметим, что в нынешнем сезоне Мигелито провел четыре поединка за "рыб", но результативными действиями не отличался. Также в его активе уже есть 20 матчей в составе сборной Боливии, в которых он забил пять голов.

Интересно. Против трансфера Мигелито выступал звездный Неймар, который зимой вернулся в Сантос. Он видит в боливийце потенциал и считал его тем исполнителем, который нужен команде.

Напомним, что накануне киевское Динамо оформило еще один трансфер. Игроком "бело-синих" стал Валерий Лучкевич.