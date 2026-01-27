Сейчас в США продолжаются протесты, связанные с деятельностью ICE. Работу скандальных силовиков на Олимпийских играх в Италии считают крайне неуместной, пишет BBC.

Что будут делать силовики Трампа на Олимпиаде?

Миграционная служба США занимается задержанием и депортацией из страны нелегалов и выполняет план президента Дональда Трампа по борьбе с незаконным пребыванием иностранцев в Штатах. В Миннесоте рейды ICE привели к гибели двух человек.

На этом фоне появилась подтвержденная в Вашингтоне информация, что агенты поедут в Италию, чтобы усилить безопасность во время проведения Зимних олимпийских игр-2026. В американском правительстве заверили, что офицеры не будут выполнять за рубежом никаких задач, связанных с борьбой против мигрантов.

Однако итальянские политики требуют от премьер-министра Джорджи Мелони запретить ICE приезжать на спортивные соревнования. В частности мэр Милана Беппе Сала заявил, что в городе не рады "вооруженной группировке, убивающей людей".

Как пишет CNN, на самом деле участие федеральных служб США в обеспечении порядка на таких масштабных мероприятиях как Олимпиада – это не что-то новое. К тому же, в Италию поедут только представители расследовательского отдела ICE, а не оперативники.

