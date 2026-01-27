Наразі у США тривають протести, пов'язані з діяльністю ICE. Роботу скандальних силовиків на Олімпійських іграх в Італії вважають вкрай недоречною, пише BBC.
Що робитимуть силовики Трампа на Олімпіаді?
Міграційна служба США займається затриманням та депортацією з країни нелегалів і виконує план президента Дональда Трампа щодо боротьби з незаконним перебуванням іноземців у Штатах. У Міннесоті рейди ICE призвели до загибелі двох людей.
На цьому тлі з'явилася підтверджена у Вашингтоні інформація, що агенти поїдуть в Італію, щоб посилити безпеку під час проведення Зимових олімпійських ігор-2026. В американському уряді запевнили, що офіцери не будуть виконувати за кордоном жодних завдань, пов'язаних з боротьбою проти мігрантів.
Проте італійські політики вимагають від прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні заборонити ICE приїздити на спортивні змагання. Зокрема мер Мілана Беппе Сала заявив, що в місті не раді "збройному угрупованню, що вбиває людей".
Як пише CNN, насправді участь федеральних служб США у забезпеченні порядку на таких масштабних заходах як Олімпіада – це не щось нове. До того ж, в Італію поїдуть лише представники розслідувального відділу ICE, а не оперативники.
Як дії Трампа впливають на спорт?
Суперечлива політика президента США призводить до закликів одразу в кількох країнах бойкотувати чемпіонат світу з футболу, який цьогоріч прийматимуть Штати, Канада та Мексика.
Про можливу відмову від участі у змаганнях на території Америки заявили у Німеччині та Великій Британії.
Представники збірної Гренландії з біатлону заявили, що зневажають Трампа через погрози вторгнення на острів.