Кохан с личным рекордом выиграл "золото" на командном Евро-2025: победное видео
- Михаил Кохан выиграл золотую медаль на командном чемпионате Европы-2025, установив личный рекорд в метании молота с результатом 81,66 метра.
- Этот результат является лучшим среди украинцев за последние 21 год, а также первой медалью для Украины на этом чемпионате.
- Еще одну медаль для Украины получил Александр Погорелко, выиграв серебро на дистанции 400 метров.
Бронзовый призер Олимпиады-2024 Михаил Кохан успешно выступил на командном чемпионате Европы-2025. Украинец обновил личный рекорд и завоевал медаль высшей пробы.
В столице Испании Мадриде начался командный чемпионат Европы-2025 по легкой атлетике. В первый соревновательный день был разыгран комплект наград в метании молота для мужчин, пишет 24 Канал.
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Фантастический результат Кохана на командном ЧЕ-2025
Украину в соревновании представлял 24-летний легкоатлет Михаил Кохан. В лучшей попытке он метнул молот на 81,66 метра. Украинец единолично возглавил гонку лидеров и в итоге завоевал золотую медаль.
Видео золотого броска Кохана
Для уроженца Запорожья это лучший результат в карьере. Предыдущий рекорд Михаила составлял 81,44 метра. Кроме того, сейчас это лучший показатель среди украинцев за 21 год.
Командный ЧЕ-2025. Метание молота, мужчины
- 1. Михаил Кохан (Украина) – 81,66 81 метра
- 2. Мерлин Гуммель (Германия) – 81,27
- 3. Бенсе Галаш (Венгрия) – 80,63
Золотая медаль Кохана стала первой для Украины на командном чемпионате Европы-2025. Еще одну медаль принес бегун Александр Погорелко. На дистанции 400 метров он был вторым, завоевав серебряную награду.
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