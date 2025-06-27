У столиці Іспанії Мадриді розпочався командний чемпіонат Європи-2025 з легкої атлетики. У перший змагальний день був розіграний комплект нагород у метанні молота для чоловіків, пише 24 Канал.

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Фантастичний результат Кохана на командному ЧЄ-2025

Україну в змаганні представляв 24-річний легкоатлет Михайло Кохан. У найкращій спробі він метнув молот на 81,66 метра. Українець одноосібно очолив гонку лідерів та в підсумку завоював золоту медаль.

Відео золотого кидка Кохана

Для уродженця Запоріжжя це найкращий результат в кар'єрі. Попередній рекорд Михайла становив 81,44 метра. Крім того, наразі це найкращий показник серед українців за 21 рік.

Командний ЧЄ-2025. Метання молота, чоловіки

1. Михайло Кохан (Україна) – 81,66 метра

2. Мерлін Гуммель (Німеччина) – 81,27

3. Бенсе Галаш (Угорщина) – 80,63

Золота медаль Кохана стала першою для України на командному чемпіонаті Європи-2025. Ще одну медаль приніс бігун Олександр Погорілко. На дистанції 400 метрів він був другим, здобувши срібну нагороду.

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