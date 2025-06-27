В столице Испании Мадриде начался командный чемпионат Европы-2025 по легкой атлетике. В первый соревновательный день был разыгран комплект наград в метании молота для мужчин, пишет 24 Канал.

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Фантастический результат Кохана на командном ЧЕ-2025

Украину в соревновании представлял 24-летний легкоатлет Михаил Кохан. В лучшей попытке он метнул молот на 81,66 метра. Украинец единолично возглавил гонку лидеров и в итоге завоевал золотую медаль.

Видео золотого броска Кохана

Для уроженца Запорожья это лучший результат в карьере. Предыдущий рекорд Михаила составлял 81,44 метра. Кроме того, сейчас это лучший показатель среди украинцев за 21 год.

Командный ЧЕ-2025. Метание молота, мужчины

1. Михаил Кохан (Украина) – 81,66 81 метра

2. Мерлин Гуммель (Германия) – 81,27

3. Бенсе Галаш (Венгрия) – 80,63

Золотая медаль Кохана стала первой для Украины на командном чемпионате Европы-2025. Еще одну медаль принес бегун Александр Погорелко. На дистанции 400 метров он был вторым, завоевав серебряную награду.

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