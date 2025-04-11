В Братиславе состоялся чемпионат Европы по вольной борьбе. Победу одержал представитель Албании с российскими корнями Чермен Валиев.

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Скандал из-за российского функционера

Мамиашвили назвал предателем Чермена Валиева, который выступает за Албанию и завоевал золотую медаль чемпионата, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

А вообще, хотелось бы поинтересоваться у Мамиашвили, с какой совестью он говорит кому-то об измене, если сам уже много лет в прямом смысле продает борцов в разные сборные и отпускает их за большие деньги, которые идут не на развитие нашего вида спорта, а исключительно в собственный карман,

– сказал бывший борец Джамболат Тадеев.

Справка. В 2024 году Чермен Валиев сменил спортивное гражданство и стал выступать за Албанию.

Отметим, что Министерство молодежи и спорта Украины включило Чермена Валиева в список российских и белорусских спортсменов, которые поддерживают войну в Украине из-за его принадлежности к Центральному спортивному клубу армии России.