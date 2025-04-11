В Братиславі відбувся чемпіонат Європи з вільної боротьби. Перемогу здобув представник Албанії з російським корінням Чермен Валієв.

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Скандал через російського функціонера

Маміашвілі назвав зрадником Чермена Валієва, який виступає за Албанію і завоював золоту медаль чемпіонату, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

А взагалі, хотілося б поцікавитися у Маміашвілі, з якою совістю він говорить комусь про зраду, якщо сам уже багато років у прямому сенсі продає борців у різні збірні та відпускає їх за великі гроші, які йдуть не на розвиток нашого виду спорту, а виключно у власну кишеню,

– сказав колишній борець Джамболат Тадеєв.

Довідка. У 2024 році Чермен Валієв змінив спортивне громадянство і став виступати за Албанію.

Відзначимо, що Міністерство молоді та спорту України включило Чермена Валієва до списку російських та білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні через його приналежність до Центрального спортивного клубу армії Росії.