Крутил роман с россиянкой и остался без прав: что известно о Мудрике, которого поймали на допинге

Михаил Мудрик безусловно один из лучших представителей нового поколения украинского футбола. Игрок сборной Украины быстро спрогрессировал и перебрался в топовый европейский чемпионат.

Однако сейчас его карьера находится на паузе из-за скандала с допингом. Что известно о Мудрике, личная жизнь футболиста и где он сейчас, а также чем занимается – рассказывает 24 канал.

Что известно о карьере Мудрика в Украине?

Как говорится в статье на Википедии, Мудрик родился в городе Берестин (ранее Красноград), что в Харьковской области. Украинский футболист Челси 5 января 2026 года празднует 25-й день рождения.

В харьковском Металлисте он начал заниматься футболом в 2010 году, а спустя четыре года перебрался в академию Днепра. В 2016 году талантливый юноша присоединился к донецкому Шахтеру.

Во взрослой команде "горняков" Мудрик дебютировал 31 октября 2018 года в матче против донецкого Олимпика в 1/8 финала Кубка Украины, заменив Жуниора Мораеса. В феврале 2019 года он перешел на правах аренды в киевский Арсенал.

Мудрик в Шахтере / Фото донецкого клуба

3 марта того же года он дебютировал в чемпионате Украины, сменив Владислава Калитвинцева на 87-й минуте матча против того же Олимпика. На сезон 2019 – 2020 вингер вернулся в Шахтер, сыграв в трех противостояниях в конце сезона.

В августе 2020 года Мудрик перешел в Десну – аренда на сезон 2020 – 2021. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Шахтер покинуло немалое количество легионеров, а футболист получил шанс проявить себя.

В сезоне 2022 – 2023 только за осеннюю часть он отметился семью голами и таким же количеством результативных передач в 12 матчах. Также футболист зажигал и в Лиге чемпионов – три забитых мяча и два ассиста в шести матчах.

В конце концов за Мудрика началась борьба между топовыми европейскими клубами. В итоге футболист Шахтера оказался в чемпионате Англии, присоединившись к лондонскому Челси.

Как Мудрик перешел в Челси?

В январе 2023 года Арсенал вел активные переговоры с Шахтером по трансферу Михаила. "Канониры" и "горняки" были близки к тому, чтобы завершить переход футболиста, но в последний момент появился Челси.

"Аристократы" сделали более выгодное предложение донецкому клубу, который в конце концов согласился продать им Мудрика. 15 января 2023 года украинский футболист подписал контракт с "синими" до 2031 года.

Михаил Мудрик / Фото Getty Images

Мудрик стал самым дорогим трансфером в истории Украины. Дончане получили от лондонцев 70 миллионов евро от лондонцев, а также в соглашении были прописаны бонусы – 30 миллионов евро.

А уже 21 января того же года дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля в АПЛ. Однако свой первый гол за "аристократов" он забил только в октябре в матче против Фулхэма в чемпионате Англии.

Какая статистика Мудрика в Челси? По данным Transfermarkt, украинский футболист провел 73 матча в составе лондонского клуба. За это время он успел забить 10 голов и отдать 11 результативных передач.

В 2024 году Челси возглавил Энцо Мареска, который использовал Мудрика преимущественно в матчах Лиги конференций и Кубка Англии. Однако накануне Нового года жизнь украинского футболиста полностью изменилась – он попал в скандал с допингом.

Что известно о допинг-скандале Мудрика?

17 декабря 2024 года футбольное сообщество, в частности в Украине, всколыхнула неожиданная новость – Мудрик провалил тест на допинг. В тот же день Английская футбольная ассоциация временно отстранила игрока из-за того, что у него обнаружили – мельдоний.

Михаил Мудрик / Фото Getty Images

Впоследствии футболист Челси нарушил молчание относительно проваленного допинг-теста. В своем инстаграме он прокомментировал инцидент с употреблением запрещенного вещества.

Мудрик подтвердил, что образец, который ему предоставила ФА, содержал запрещенный препарат. По словам вингера Челси, это стало шоком для него, ведь он никогда сознательно не употреблял допинг.

Я знаю, что не сделал ничего плохого, и остаюсь надеюсь, что скоро вернусь на поле. Я не могу больше сказать из-за конфиденциальности процесса, но сделаю, как только смогу,

– написал Мудрик.

Позже футболист прошел проверку на детекторе лжи. По информации ТаТоТаке, ответы украинца были максимально честными, ведь он превысил "среднюю норму доверия".

Через некоторое время новости о Мудрике и ситуации с допингом исчезли из публичного пространства.

Интересно. В сезоне 2024 – 2025 Челси завоевало трофей, выиграв Лигу конференций. Мудрик до временной дисквалификации успел поиграть в турнире и получил свою медаль за победу.

Впоследствии в сети появилась информация о пробе "В", которая должна была подтвердить или же наоборот опровергнуть содержание запрещенного вещества в организме футболиста. Журналист Игорь Цыганик заявил, что скорее всего, результат теста тоже положительный.

Я так понимаю, что вердикт по Мудрику уже есть. И кое-кто о нем уже знает. Просто сейчас идет обжалование этого вердикта, и до полного оглашения ситуации никто об этом не будет говорить. Все станет известно, когда пройдут все инстанции обжалования. Я понимаю, что проба "Б" подтверждает пробу "А". И сейчас адвокаты попросили не выдавать это, пока все дисциплинарные органы не примут свое решение,

– рассказал Цыганик.

Также блогер Игорь Бурбас на своем ютуб-канале BurBuzz поделился информацией по делу Мудрика. Он отметил, что футболист узнает вердикт до конца 2025 года с учетом решения спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Однако недавно источник The Chelsea Forum сообщил, когда украинский вингер вернется на футбольное поле. По имеющейся информации, уже 17 января 2026 года с игрока Челси и сборной Украины будет снята дисквалификация.

На этом фоне "аристократы" определились с судьбой Мудрика после возвращения к игре. По данным GiveMeSport, в клубе рассчитывают на украинского футболиста и считают, что он сможет конкурировать с Алехандро Гарначо и Педру Нету.

Чем занимается Мудрик во время дисквалификации?

Несмотря на отстранение, Мудрик продолжил поддерживать себя в форме, продолжая жить по расписанию профессионального футболиста. Игрок в своем инстаграме делился фото с занятий в тренажерном зале.

Мудрик в тренажерном зале / Фото из инстаграма футболиста

Также он находил и время для развлечений. Так в декабре 2024 года вингер Челси посетил Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Кроме того, летом 2025 года футболиста заметили на престижном теннисном турнире Уимблдон. Мудрик посетил соревнования, чтобы поддержать украинскую спортсменку Надежду Киченок.

За время дисквалификации футболист также попал еще в один скандал. Мудрик получил запрет управлять авто в течение полугода из-за превышения скорости.

По информации The Touchline, игрок Челси пренебрег баном, сев за руль, и получил штраф в размере 199 фунтов, а также 60 часов общественных работ. Кроме того, суд повторно наложил украинцу запрет управления транспортным средством, но уже на год.

Также в сети появлялись слухи о том, что Мудрик может сменить вид спорта и выступить в спринте на Олимпийских играх 2028 года. Однако публикации впоследствии удалили, а представитель украинца опроверг эту информацию.

Эти публикации наносят особый вред нашему клиенту, они вызвали очень значительный стресс и смущение, а также несут риск финансового ущерба. Осознание того, что ложные обвинения остаются свободно доступными для читателей в Интернете, вызывает у нашего клиента очень большой дискомфорт и тревогу,

– заявил представитель Мудрика.

Отметим, что Мудрик также полностью сменил имидж. Недавно фанат опубликовал в социальных сетях совместное фото с украинским футболистом.

Мудрик с фанатом / Фото из соцсетей болельщика

На фото видно, что футболист отрастил небольшую бороду и усы, а также полностью изменил прическу.

Что известно о личной жизни Мудрика?

В начале 2023 года начали появляться слухи о возможном романе между Мудриком и российской моделью Виолеттой Грачевой. В соцсетях активно обсуждали букет с подозрительной открыткой с надписью "ММ", которым поделилась опубликовала в инстаграме, что еще больше подогрело разговоры о возможных отношениях.

Грачева опубликовала цветы с открыткой "ММ" / Скриншот из инстаграма модели

Позже украинский футболист Челси поделился фото с полета на вертолете, тогда как россиянка опубликовала подобную фотографию. Слухи о возможном романе все больше росли, но официального подтверждения так и не произошло.

Мудрик поделился фото с вертолета / Скриншот из инстаграма футболиста

Отметим, что в сентябре 2025 года начал активно комментировать публикации Джорджин Джонс, хотя до этого почти не появлялся в социальных сетях. А позже он поделился фото, где пригласил американскую певицу в Диснейленд.

Давай встретимся в Париже, у меня есть 2 билета в Диснейленд, не хочу идти сам,

– написал Мудрик с отметкой певицы.

Мудрик позвал Джонс в Диснейленд / Скриншот из инстаграма футболиста

Однако, через несколько минут вингер Челси удалил сообщение. Однако в то время Джонс прилетела в Париж, но в конце концов остается неизвестно, имел ли Мудрик отношения с певицей.