Дисквалификация Мудрика: стали известны новые подробности
- Михаил Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию из-за положительного теста на мельдоний, обнаружен в декабре 2024 года.
- Футбольная ассоциация Англии объявила о дисквалификации только в апреле 2026 года, а Мудрик подал апелляцию в CAS в феврале 2026 года.
Футболист сборной Украины и игрок Челси Михаил Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию из-за допинга. Стало известно, что полузащитник был отстранен после положительного результата теста на мельдоний, однако эта информация стала публичной только 29 апреля.
Футбольная ассоциация Англии (FA) не делала официального публичного объявления о дисквалификации. BBC Sport сообщает, что в январе 2026 года FA приняла решение о наказании для Мудрика, но об этом было сообщено только узкому кругу лиц из его окружения и отдельным работникам Челси.
Почему информация о дисквалификации Мудрика появилась позже?
Это объясняется тем, что антидопинговая программа Футбольной ассоциации является строго конфиденциальной – все этапы, от проведения тестов до консультаций с юристами, происходят за закрытыми дверями, чтобы защитить приватность футболистов.
Во многих других видах спорта временные запреты из-за положительных тестов объявляются публично.
Кроме того, в правилах FА указано, что решение по делам обычно делают официально известными после завершения процесса, однако объявление могут отложить до момента, когда игрок имеет право подать апелляцию.
Кто такой Михаил Мудрик?
В январе 2023 года Михаил перешел из Шахтера в Челси за рекордную для украинского футбола сумму – 70 миллионов евро (плюс возможные бонусы до 30 миллионов евро), заключив контракт на 8,5 лет.
В составе сборной Украины U-21 он стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы 2023 года.
Несмотря на запрет участвовать в официальных матчах, Мудрик остался в Лондоне и продолжает индивидуальные тренировки под руководством частного наставника.
Что известно о допинговом деле Мудрика?
В декабре 2024 года в организме Михаила был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. Последний раз украинец выходил на поле в официальном матче в конце ноября 2024 года во время группового раунда Лиги конференций сезона-2024/2025 в поединке Гайденхайм – Челси (0:2), где он забил гол.
В конце апреля 2026 года Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о максимальной дисквалификации игрока на 4 года.
По информации журналиста Бена Джейкобса, 25 февраля Михаил подал апелляцию в CAS против решения FA.