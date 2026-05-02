Дисквалификация Мудрика: стали известны новые подробности

Футболист сборной Украины и игрок Челси Михаил Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию из-за допинга. Стало известно, что полузащитник был отстранен после положительного результата теста на мельдоний, однако эта информация стала публичной только 29 апреля.

Футбольная ассоциация Англии (FA) не делала официального публичного объявления о дисквалификации. BBC Sport сообщает, что в январе 2026 года FA приняла решение о наказании для Мудрика, но об этом было сообщено только узкому кругу лиц из его окружения и отдельным работникам Челси.

Почему информация о дисквалификации Мудрика появилась позже?

Это объясняется тем, что антидопинговая программа Футбольной ассоциации является строго конфиденциальной – все этапы, от проведения тестов до консультаций с юристами, происходят за закрытыми дверями, чтобы защитить приватность футболистов.

Во многих других видах спорта временные запреты из-за положительных тестов объявляются публично.

Кроме того, в правилах FА указано, что решение по делам обычно делают официально известными после завершения процесса, однако объявление могут отложить до момента, когда игрок имеет право подать апелляцию.

Кто такой Михаил Мудрик?

В январе 2023 года Михаил перешел из Шахтера в Челси за рекордную для украинского футбола сумму – 70 миллионов евро (плюс возможные бонусы до 30 миллионов евро), заключив контракт на 8,5 лет.

В составе сборной Украины U-21 он стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы 2023 года.

Несмотря на запрет участвовать в официальных матчах, Мудрик остался в Лондоне и продолжает индивидуальные тренировки под руководством частного наставника.

Что известно о допинговом деле Мудрика?

В декабре 2024 года в организме Михаила был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. Последний раз украинец выходил на поле в официальном матче в конце ноября 2024 года во время группового раунда Лиги конференций сезона-2024/2025 в поединке Гайденхайм – Челси (0:2), где он забил гол.

В конце апреля 2026 года Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о максимальной дисквалификации игрока на 4 года.

По информации журналиста Бена Джейкобса, 25 февраля Михаил подал апелляцию в CAS против решения FA.