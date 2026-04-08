Футбол Мудрик нашел виновного в своем допинг-скандале
8 апреля, 11:41
Мудрик нашел виновного в своем допинг-скандале

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Михаил Мудрик подал судебный иск против Украинской ассоциации футбола, обвиняя физиотерапевта Игоря Поробия в халатности, которая привела к его допинг-скандалу.
  • Отстранение Мудрика от футбола длится с декабря 2024 года, а Челси планирует не пересматривать контракт игрока, пока не будет определенности в деле.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик окончательно выяснил причину попадания в свой организм запрещенного вещества мельдония. Теперь футболист начинает юридическую битву, чтобы привлечь к ответственности человека из штаба национальной сборной.

Мудрик надеется доказать, что его проваленная допинг-проба стала следствием небрежных действий другого человека. Таким образом 25-летний игрок хочет восстановить честное имя и как можно скорее вернуться на поле, пишет Footem.

Смотрите также Максимальная дисквалификация: Мудрику грозит худший сценарий

Кто виноват в употреблении Мудриком допинга?

Инсайдеры утверждают, что Михаил Мудрик подал судебный иск против Украинской ассоциации футбола. Ответчиком в производстве будет Игорь Поробий, который работал в сборной Украины физиотерапевтом.

По утверждению Мудрика, именно Поробий назначил ему лечение травмы колена с помощью инъекций стволовых клеток. Впоследствии оказалось, что биоматериал был взят из организма коровы, которая потребляла мельдоний. Именно так якобы запрещенное вещество и попало в образцы футболиста, которые во время тестирования дали положительный результат.

Мудрик неоднократно отрицал свою причастность к употреблению допинга. Журналист и комментатор Виктор Вацко в своем ютуб-проекте рассказал, что Михаил даже прошел проверку на нескольких полиграфах, которая показала, что его показания соответствуют действительности.

Когда будет решение по делу Мудрика?

  • Отстранение украинца от футбола продолжается с декабря 2024 года. В его деле до сих пор нет приговора.
  • Футбольная ассоциация Англии затягивает рассмотрение дела, что вызвало недовольство даже на уровне УЕФА.
  • В Челси контракт украинца решили не пересматривать, пока в его судьбе не будет определенности. В случае снятия дисквалификации он может перейти в Страсбур во Францию, чтобы там быстрее набрать игровые кондиции.