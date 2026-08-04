Несмотря на длительное отсутствие на футбольном поле, финансовые условия контракта украинского вингера остаются неизменными. Лондонский клуб продолжает выполнять свои обязательства перед игроком, а его заработок исчисляется сотнями миллионов гривен в год, сообщает 24 Канал.

Сколько зарабатывает Мудрик в Челси

По данным Capology, 25-летний Михаил Мудрик в сезоне 2026/2027 будет получать фиксированную валовую зарплату в размере 5,2 миллиона фунтов стерлингов без учета бонусов. Это составляет 100 тысяч фунтов в неделю.

Если пересчитать эту сумму по ориентировочному курсу 1 фунт = 60 гривен, то годовая зарплата Михаила Мудрика составляет около 312 миллионов гривен. Еженедельно украинец зарабатывает примерно 6 миллионов гривен, без учета возможных бонусов.

При этом эта сумма является гарантированной и не зависит от количества сыгранных матчей, результативных действий или других спортивных показателей.

Напомним, в январе 2023 года "Челси" переманил Мудрика из лондонского "Арсенала", предложив более выгодные финансовые условия и более длительный контракт. Трансфер украинца обошелся в 70 миллионов евро гарантированных выплат, еще до 30 миллионов евро предусматривались в виде бонусов. Общая сумма потенциальной сделки достигла 100 миллионов евро, что сделало ее самой дорогой в истории украинского футбола.

Контракт с Мудриком был подписан на восемь с половиной лет с возможностью продления. В настоящее время до окончания срока действия контракта остается еще пять лет, поэтому "Челси" юридически обязан выплачивать футболисту зарплату до 2031 года, если стороны не договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

Почему Мудрик продолжал получать зарплату

Карьера украинского вингера резко изменилась после допингового дела. Последний раз Мудрик выходил на поле в ноябре 2024 года, а уже в декабре стало известно о положительном допинг-тесте.

В апреле 2026 года Английская футбольная ассоциация наложила на футболиста четырехлетнюю дисквалификацию. Однако игрок обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), а 31 июля стало известно о приостановке действия дисквалификации.

Несмотря на отстранение от матчей, "Челси" не прекращал выплачивать украинцу заработную плату. Дело в том, что футбольные контракты в Англии защищены нормами трудового законодательства, а именно отстранение из-за допингового дела не является автоматическим основанием для прекращения выплат, если у клуба нет юридических оснований расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Напомним, 3 августа Михаил Мудрик прибыл в Гонконг, где присоединится к "Челси" для участия в предсезонной подготовке команды.