Попри тривалу відсутність на футбольному полі, фінансові умови контракту українського вінгера залишаються незмінними. Лондонський клуб продовжує виконувати свої зобов'язання перед гравцем, а його заробіток вимірюється сотнями мільйонів гривень на рік, передає 24 Канал.

Скільки заробляє Мудрик у Челсі

За даними Capology, 25-річний Михайло Мудрик у сезоні-2026/2027 отримуватиме фіксовану валову зарплату у розмірі 5,2 мільйона фунтів стерлінгів без урахування бонусів. Це становить 100 тисяч фунтів на тиждень.

Якщо перевести цю суму за орієнтовним курсом 1 фунт = 60 гривень, то річна зарплата Михайла Мудрика становить близько 312 мільйонів гривень. Щотижня українець заробляє приблизно 6 мільйонів гривень, без урахування можливих бонусів.

Водночас ця сума є гарантованою та не залежить від кількості зіграних матчів, результативних дій чи інших спортивних показників.

Нагадаємо, у січні 2023 року Челсі перехопив Мудрика у лондонського Арсенала, запропонувавши вигідніші фінансові умови та довший контракт. Трансфер українця коштував 70 мільйонів євро гарантованих виплат, ще до 30 мільйонів євро передбачалися у вигляді бонусів. Загальна сума потенційної угоди сягнула 100 мільйонів євро, що зробило її найдорожчою в історії українського футболу.

Контракт Мудрика був підписаний на вісім з половиною років із можливістю продовження. Наразі до завершення угоди залишається ще п'ять років, тому Челсі юридично зобов'язаний виплачувати футболісту зарплату до 2031 року, якщо сторони не домовляться про дострокове припинення співпраці.

Чому Мудрик продовжував отримувати зарплату

Кар'єра українського вінгера різко змінилася після допінгової справи. Востаннє Мудрик виходив на поле у листопаді 2024 року, а вже у грудні стало відомо про позитивний допінг-тест.

У квітні 2026 року Англійська футбольна асоціація наклала на футболіста чотирирічну дискваліфікацію. Проте гравець оскаржив це рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS), а 31 липня стало відомо про припинення дії дискваліфікації.

Попри відсторонення від матчів, Челсі не припиняв виплачувати українцю заробітну плату. Річ у тім, що футбольні контракти в Англії захищені нормами трудового законодавства, а саме відсторонення через допінгову справу не є автоматичною підставою для припинення виплат, якщо клуб не має юридичних підстав розірвати контракт в односторонньому порядку.

Нагадаємо, 3 серпня Михайло Мудрик прибув до Гонконгу, де приєднається до Челсі для участі у передсезонній підготовці команди.