Известное спортивное издание извинилось перед Мудриком: что известно
- Издание Goal.com извинилось перед Михаилом Мудриком за ложную статью о смене им вида спорта.
- Издание Football Insider сообщило, что наказание Мудрика может быть смягчено из-за инъекции с клетками коровы, которая содержала мельдоний.
На прошлой неделе в сети появилась статья о Михаиле Мудрике. Якобы украинский футболист Челси решил сменить вид спорта.
В материале утверждалось, что 24-летний вингер "аристократов" станет легкоатлетом. Главной причиной является дисквалификация футболиста из-за допинга, сообщает 24 канал.
Какой спорт выбрал Мудрик?
Издание Goal.com сообщило, что Михаил Мудрик из-за допингового бана покинет футбол и станет олимпийским спринтером. Однако вингер Челси лишь временно отстранен.
Кроме того, также нет решения по делу Мудрика, а сам футболист не планировал менять вид спорта. В результате издание удалило статью о переходе Михаила в легкую атлетику.
Мы признаем, что статья была ложной и нанесла ущерб. Искренне извиняемся перед Михаилом Мудриком за стресс и репутационные убытки. Материал удален,
– говорится в заявлении издания.
Отметим, что ранее в издании Football Insider сообщили, что срок наказания Михаила Мудрика может уменьшиться. Поскольку, игрок Челси получил инъекцию с клетками коровы, где мог содержаться мельдоний, что является смягчающим обстоятельством.
Как движется дело с допингом Мудрика?
Известно, что дело Михаила Мудрика завершится до конца 2025 года. В лучшем случае футболист вернется на поле весной 2026 года.
Украинская ассоциация футбола заявила, что непричастна к попаданию допинга в организм Мудрика. Организация также не получала ни одного запроса от WADA или Английской футбольной ассоциации.
Отметим, что Михаил Мудрик попал в заявку Челси на сезон-2025/2026 несмотря на отстранение от футбола.