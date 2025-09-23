Укр Рус
Sport News 24 Футбол Известное спортивное издание извинилось перед Мудриком: что известно
23 сентября, 15:14
2

Известное спортивное издание извинилось перед Мудриком: что известно

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Издание Goal.com извинилось перед Михаилом Мудриком за ложную статью о смене им вида спорта.
  • Издание Football Insider сообщило, что наказание Мудрика может быть смягчено из-за инъекции с клетками коровы, которая содержала мельдоний.

На прошлой неделе в сети появилась статья о Михаиле Мудрике. Якобы украинский футболист Челси решил сменить вид спорта.

В материале утверждалось, что 24-летний вингер "аристократов" станет легкоатлетом. Главной причиной является дисквалификация футболиста из-за допинга, сообщает 24 канал.

Читайте также Мудрику приписывают роман с новой девушкой: что о ней известно

Какой спорт выбрал Мудрик?

Издание Goal.com сообщило, что Михаил Мудрик из-за допингового бана покинет футбол и станет олимпийским спринтером. Однако вингер Челси лишь временно отстранен.

Кроме того, также нет решения по делу Мудрика, а сам футболист не планировал менять вид спорта. В результате издание удалило статью о переходе Михаила в легкую атлетику.

Мы признаем, что статья была ложной и нанесла ущерб. Искренне извиняемся перед Михаилом Мудриком за стресс и репутационные убытки. Материал удален,
– говорится в заявлении издания.

Издание Goal удалило статью о Мудрике / Скриншот с сайта

Отметим, что ранее в издании Football Insider сообщили, что срок наказания Михаила Мудрика может уменьшиться. Поскольку, игрок Челси получил инъекцию с клетками коровы, где мог содержаться мельдоний, что является смягчающим обстоятельством.

Как движется дело с допингом Мудрика?

  • Известно, что дело Михаила Мудрика завершится до конца 2025 года. В лучшем случае футболист вернется на поле весной 2026 года.

  • Украинская ассоциация футбола заявила, что непричастна к попаданию допинга в организм Мудрика. Организация также не получала ни одного запроса от WADA или Английской футбольной ассоциации.

  • Отметим, что Михаил Мудрик попал в заявку Челси на сезон-2025/2026 несмотря на отстранение от футбола.