В материале утверждалось, что 24-летний вингер "аристократов" станет легкоатлетом. Главной причиной является дисквалификация футболиста из-за допинга, сообщает 24 канал.

Какой спорт выбрал Мудрик?

Издание Goal.com сообщило, что Михаил Мудрик из-за допингового бана покинет футбол и станет олимпийским спринтером. Однако вингер Челси лишь временно отстранен.

Кроме того, также нет решения по делу Мудрика, а сам футболист не планировал менять вид спорта. В результате издание удалило статью о переходе Михаила в легкую атлетику.

Мы признаем, что статья была ложной и нанесла ущерб. Искренне извиняемся перед Михаилом Мудриком за стресс и репутационные убытки. Материал удален,

– говорится в заявлении издания.

Издание Goal удалило статью о Мудрике / Скриншот с сайта

Отметим, что ранее в издании Football Insider сообщили, что срок наказания Михаила Мудрика может уменьшиться. Поскольку, игрок Челси получил инъекцию с клетками коровы, где мог содержаться мельдоний, что является смягчающим обстоятельством.

Как движется дело с допингом Мудрика?