У матеріалі стверджувалось, що 24-річний вінгер "аристократів" стане легкоатлетом. Головною причиною є дискваліфікація футболіста через допінг, повідомляє 24 канал.

Читайте також Мудрику приписують роман з новою дівчиною: що про неї відомо

Який спорт обрав Мудрик?

Видання Goal.com повідомило, що Михайло Мудрик через допінговий бан покине футбол та стане олімпійським спринтером. Проте вінгер Челсі лише тимчасово відсторонений.

Окрім того, також немає рішення щодо справи Мудрика, а сам футболіст не планував змінювати вид спорту. У результаті видання видалило статтю щодо переходу Михайла у легку атлетику.

Ми визнаємо, що стаття була хибною та завдала шкоди. Щиро перепрошуємо перед Михайлом Мудриком за стрес і репутаційні збитки. Матеріал видалено,

– йдеться у заяві видання.

Видання Goal видалило статтю про Мудрика / Скриншот з сайту

Відзначимо, що раніше у виданні Football Insider повідомили, що термін покарання Михайла Мудрика може зменшитись. Оскільки, гравець Челсі отримав ін'єкцію з клітинами корови, де міг міститися мельдоній, що є пом'якшувальною обставиною.

Як рухається справа з допінгом Мудрика?