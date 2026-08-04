После отмены дисквалификации Мудрика по-прежнему остается актуальным вопрос о его дальнейшем сотрудничестве с лондонским клубом. Если стороны решат через некоторое время расстаться, продажа Михаила может принести "Челси" существенные убытки, пишет 24 Канал.

Какова трансферная стоимость Мудрика после дисквалификации

Аналитический портал Transfermarkt на время отстранения игрока от футбола удалил для украинца отметку о потенциальной сумме, которую пришлось бы заплатить заинтересованному клубу за выкуп его контракта. Пока что новую оценку эксперты еще не провели.

На пике карьеры трансферная стоимость Мудрика составляла 60 миллионов евро – весной 2023 года, когда только начиналась история украинца с Челси. К концу 2024 года, когда стало известно, что украинец не сможет продолжать выступления в Лондоне из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, его стоимость успела снизиться вдвое.

В середине 2025 года Transfermarkt в последний раз оценил вингера в 18 миллионов евро. После этого сумма больше не указывалась.

Останется ли Мудрик в Челси

Сам Михаил стремится доказать тренерскому штабу Хаби Алонсо, что достоин доверия и шанса проявить себя даже после длительного перерыва.

В клубе к Мудрику отнеслись с уважением: испанский наставник хочет сначала оценить его состояние и форму, и только после предсезонной подготовки принимать решение, получит ли футболист у него игровое время.

Интерес к аренде украинца уже проявляют несколько клубов Английской Премьер-лиги, среди которых точно есть Ковентри – главный тренер новичка АПЛ Фрэнк Лэмпард хорошо знает Мудрика и хотел бы видеть его в своей команде.

В то же время наиболее вероятным вариантом для Михаила считается аренда в Страсбур, который принадлежит тем же владельцам, что и Челси. Украинцу было бы легче восстановить игровую форму в менее сложном чемпионате Франции.