Після скасування дискваліфікації Мудрика гострим залишається питання його подальшої співпраці з лондонським клубом. Якщо сторони вирішать через деякий час попрощатися, продаж Михайла може принести Челсі суттєві збитки, пише 24 Канал.

Яка трансферна вартість Мудрика після дискваліфікації

Аналітичний портал Transfermarkt на час відсторонення гравця від футболу прибрав для українця позначку щодо потенційної суми, яку довелося б сплатити зацікавленому клубу за викуп його контракту. Поки що нову оцінку експерти досі не провели.

На піку кар'єри трансферна вартість Мудрика складала 60 мільйонів євро – навесні 2023 року, коли тільки починалась історія українця з Челсі. До кінця 2024-ого року, коли стало відомо про те, що українець не зможе продовжувати виступи у Лондоні через підозру у порушенні допінгових правил, він встиг здешевшати вдвічі.

У середині 2025 року Transfermarkt востаннє поставив на вінгера цінник – 18 мільйонів євро. Після цього сума більше не демонструвалась.

Чи залишиться Мудрик у Челсі

Сам Михайло прагне довести тренерському штабу Хабі Алонсо, що вартий довіри і шансу показати себе навіть після тривалої перерви.

У клубі до Мудрика поставилися з повагою: іспанський наставник хоче спершу оцінити його стан і форму, і лише після передсезонної підготовки ухвалювати рішення, чи матиме футболіст у нього ігровий час.

Інтерес до оренди українця вже проявляють декілька клубів Англійської Прем'єр-ліги, серед яких точно є Ковентрі – головний тренер новачка АПЛ Френк Лемпард добре знає Мудрика і хотів би бачити його у своїй команді.

Водночас найбільш вірогідним варіантом для Михайла вважають оренду у Страсбур, який належить тим самим власникам, що і Челсі. Для українця було б легше повернути ігрові кондиції у простішому чемпіонаті Франції.