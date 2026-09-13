"Вижу, как они платят 87 миллионов": поляк высмеял Мудрика после травмы в Тоттенхэме

Михаил Мудрик успел провести за Тоттенхэм всего 16 минут, после чего получил травму на тренировке. Теперь футболист может пропустить до двух месяцев, что ставит под вопрос его ближайшие выступления.

Украинский вингер недавно вернулся на поле после почти двухлетнего перерыва, но уже снова оказался в лазарете. Польский журналист Камиль Павельчик на своей странице в сети X не удержался от саркастического комментария.

Что написал поляк о Мудрике

Журналист из соседней страны позволил себе злорадство после травмы Михаила Мудрика.

На устах у фанатов слова "карма – это су*а"... Мудрик дебютировал в Тоттенхэме", выйдя на 16 минут после 646 дней перерыва в игре. На следующей тренировке получил травму и выбывает из строя примерно на два месяца. Уже вижу, как Тоттенхэм платит эти 87 миллионов евро за его выкуп у Челси,

– написал Павелчик.

Напомним, после дебюта за Тоттенхэм в матче АПЛ украинский вингер повредил голеностоп на тренировке.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, восстановление Мудрика может занять от шести до восьми недель. В то же время некоторые источники предполагают, что он сможет вернуться к тренировкам уже в начале октября.

Травма помешает Мудрику сыграть за Украину

Из-за повреждения голеностопа украинец рискует пропустить от трех до семи матчей Тоттенхэма в Премьер-лиге и Кубке лиги. Кроме того, травма, вероятно, не позволит Мудрику помочь сборной Украины в Лиге наций.

Пока Мудрик будет восстанавливаться, Тоттенхэм продолжит борьбу за выход из кризиса. Накануне "шпоры" сыграли вничью с Эвертоном Виталия Миколенко – 0:0. Команда Роберто Де Дзерби в этом сезоне еще не забивала.

Напомним, Мудрик оказался вне футбола после проваленного допинг-теста в декабре 2024 года. Лишь в июле 2026 года украинца оправдали и сняли с него дисквалификацию.

После этого он присоединился к команде Челси Хаби Алонсо, однако впоследствии перешел в Тоттенхэм на правах аренды. Соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа Мудрика за 87 миллионов евро.