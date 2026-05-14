Самый дорогой игрок в истории Челси максимально поддержал Мудрика в истории с допингом

Михаил Мудрик получил от Футбольной ассоциации Англии наказание в виде дисквалификации на четыре года из-за употребления мельдония. Пока юридическая команда украинца оспаривает приговор, в Челси надеются на его скорейшее возвращение на поле.

Несмотря на то, что пресса называет Мудрика худшим трансфером в истории клуба и ставит крест на его карьере, внутри коллектива Михаил пользуется уважением и поддержкой. Особенно активно помогает украинцу преодолеть психологические трудности аргентинский чемпион мира, пишет Speedline.

Какое отношение в Челси к допинг-скандалу Мудрика?

По информации инсайдеров в Лондоне, Михаил Мудрик имеет хорошие отношения с партнерами по команде. Другие игроки тепло общаются с украинцем и выражают ему поддержку в истории с отстранением от футбола.

Особенно дружественно относится к Михаилу Энцо Фернандес – обладатель Кубка мира-2022 в составе сборной Аргентины и самый дорогой трансфер в истории Челси. По данным Transfermarkt, за его переход из Бенфики "аристократы" заплатили рекордную для себя сумму 121 миллион евро.

Мудрик, как утверждает его окружение, очень благодарен партнерам за то, что они помогают ему преодолевать сложный период в жизни и карьере.

Что известно о допинг-скандале Мудрика?

Михаил Мудрик отбывает дисквалификацию с декабря 2024 года, когда ему было выдвинуто обвинение в употреблении запрещенного препарата мельдония. Одна из проб украинца оказались положительной.

Дисциплинарные органы английского футбола рассматривали дело Мудрика практически полтора года. В конце концов там подтвердили худший сценарий: Михаил должен провести вне футбола четыре года.

Однако это еще не окончательное юридическое поражение украинского футболиста. Его дело было передано в Спортивный арбитраж в Лозанне. Практика других игроков, пойманных на случайном употреблении допинга, например, Поля Погба, показывает, что вполне возможно оспорить наказание и сократить его до 1,5-2 лет.

В Челси не спешат официально прекращать сотрудничество с игроком, за которого отдали 70 миллионов евро. Лондонский клуб надеется, что после успешной апелляции сможет продать Мудрика хотя бы за 20-30 миллионов.

Известный украинский тренер и эксперт Йожеф Сабо негативно оценивает влияние Мудрика на позиции наших футболистов на трансферном рынке. По мнению бывшего коуча Динамо, Шахтер и Челси очень сильно переоценили Михаила, а он своей игрой до дисквалификации не доказал, что стоит потраченных на него денег.