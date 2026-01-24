Укр Рус
24 января, 09:13
Вердикт по делу Мудрика почти готов: когда есть шанс на возвращение

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Федерация футбола Англии занимается делом о допинге Михаила Мудрика, Приговор может быть готов в ближайшее время.
  • Мудрик не появлялся на базе Челси с начала года, и его возвращение к футболу в этом сезоне маловероятно.

Судьба Михаила Мудрика находится в руках Федерации футбола Англии, которая занимается его допинговым делом. Похоже, есть намеки на определенный прогресс.

Мудрик находится вне футбола уже более года. Продолжится ли отстранение уже в виде полноценной дисквалификации, может стать известно вскоре, пишет "Чемпион".

Что известно о деле Мудрика?

По информации источников, знакомых с ходом рассмотрения допингового производства Михаила Мудрика, Федерация футбола Англии уже по крайней мере две недели активно изучает материалы дела.

Это означает, что приговор по вине футболиста Челси в попадании в его организм запрещенного вещества мельдония может быть готовым уже в ближайшее время.

Вернется ли Мудрик к футболу в этом сезоне?

Предыдущие заявления относительно Мудрика свидетельствовали, что в его случае вряд ли стоит рассчитывать на быстрое возобновление выступлений.

Обозреватель Daily Mail Киран Гилл призвал не верить тем, кто говорит о якобы отмене отстранения украинца и возвращении его к полноценным тренировкам. На базе Челси Мудрик с начала года не появлялся.

Как Мудрик выступал за Челси?

  • По данным Transfermarkt, Мудрик успел провести в составе лондонского клуба 73 игры.

  • За это время он отметился 10 голами и 11 ассистами.

  • Результативность Михаила в Шахтере была выше: 12 голов в 44 поединках.