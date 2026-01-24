Вердикт по делу Мудрика почти готов: когда есть шанс на возвращение
- Федерация футбола Англии занимается делом о допинге Михаила Мудрика, Приговор может быть готов в ближайшее время.
- Мудрик не появлялся на базе Челси с начала года, и его возвращение к футболу в этом сезоне маловероятно.
Судьба Михаила Мудрика находится в руках Федерации футбола Англии, которая занимается его допинговым делом. Похоже, есть намеки на определенный прогресс.
Мудрик находится вне футбола уже более года. Продолжится ли отстранение уже в виде полноценной дисквалификации, может стать известно вскоре, пишет "Чемпион".
Что известно о деле Мудрика?
По информации источников, знакомых с ходом рассмотрения допингового производства Михаила Мудрика, Федерация футбола Англии уже по крайней мере две недели активно изучает материалы дела.
Это означает, что приговор по вине футболиста Челси в попадании в его организм запрещенного вещества мельдония может быть готовым уже в ближайшее время.
Вернется ли Мудрик к футболу в этом сезоне?
Предыдущие заявления относительно Мудрика свидетельствовали, что в его случае вряд ли стоит рассчитывать на быстрое возобновление выступлений.
Обозреватель Daily Mail Киран Гилл призвал не верить тем, кто говорит о якобы отмене отстранения украинца и возвращении его к полноценным тренировкам. На базе Челси Мудрик с начала года не появлялся.
Как Мудрик выступал за Челси?
По данным Transfermarkt, Мудрик успел провести в составе лондонского клуба 73 игры.
За это время он отметился 10 голами и 11 ассистами.
Результативность Михаила в Шахтере была выше: 12 голов в 44 поединках.