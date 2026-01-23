"Не ведитесь": в Англии дали печальный прогноз о возвращении Мудрика

В начале января инсайдеры активно обсуждали возможную отмену отстранения украинца Михаила Мудрика от футбола. Однако болельщикам Челси и сборной Украины радоваться все же рано.

Ситуация с Мудриком остается непубличной: ни клуб, ни юристы игрока не спешат что-то комментировать. Кое-что удалось узнать обозревателю Daily Mail Кирану Гиллу.

Вернется ли Мудрик на поле в этом сезоне?

Гилл призвал не вестись на многочисленные сенсационные сообщения о том, что с Михаила якобы сняты обвинения, а 17 января он уже мог возвращаться к тренировкам.

Журналист имеет достоверную информацию, что на базе Челси в Кобгеме Мудрик в этом году не появлялся. Поэтому его отстранение пока продолжается, и бесполезно рассчитывать увидеть его на поле за лондонцев или в составе сборной Украины до лета.

Отсутствие каких-либо положительных новостей по Мудрику подтвердил и журналист и комментатор Виктор Вацко в своем ютуб-проекте. Дело о нарушении антидопинговых правил затягивается, определенности нет, а игровая практика украинца в ближайшие полтора года под огромным вопросом.

Почему возникли слухи о возвращении Мудрика?