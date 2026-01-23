Укр Рус
23 января, 17:28
2

"Не ведитесь": в Англии дали печальный прогноз о возвращении Мудрика

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Михаил Мудрик до сих пор отстранен, и его возвращение на поле в этом сезоне маловероятно.
  • Ситуация с Мудриком остается неопределенной, без положительных новостей по его делу о нарушении антидопинговых правил.

В начале января инсайдеры активно обсуждали возможную отмену отстранения украинца Михаила Мудрика от футбола. Однако болельщикам Челси и сборной Украины радоваться все же рано.

Ситуация с Мудриком остается непубличной: ни клуб, ни юристы игрока не спешат что-то комментировать. Кое-что удалось узнать обозревателю Daily Mail Кирану Гиллу.

Вернется ли Мудрик на поле в этом сезоне?

Гилл призвал не вестись на многочисленные сенсационные сообщения о том, что с Михаила якобы сняты обвинения, а 17 января он уже мог возвращаться к тренировкам.

Журналист имеет достоверную информацию, что на базе Челси в Кобгеме Мудрик в этом году не появлялся. Поэтому его отстранение пока продолжается, и бесполезно рассчитывать увидеть его на поле за лондонцев или в составе сборной Украины до лета.

Отсутствие каких-либо положительных новостей по Мудрику подтвердил и журналист и комментатор Виктор Вацко в своем ютуб-проекте. Дело о нарушении антидопинговых правил затягивается, определенности нет, а игровая практика украинца в ближайшие полтора года под огромным вопросом.

Почему возникли слухи о возвращении Мудрика?

  • Фейк о снятии дисквалификации с украинца распространили ряд британских СМИ. Датой отмены запретов на тренировки и участие в соревнованиях называли 17 января.

  • Челси в честь 25-летия Мудрика выложил в соцсетях поздравительное сообщение, усилив слухи о том, что в Лондоне ожидают возвращения украинца уже совсем скоро.