По окончании дисквалификации Михаила Мудрика стало ясно, что он сохранил чувство мяча и желание забивать голы, что он продемонстрировал на тренировке в Гонконге. О выступлении украинца сообщает 24 Канал.

Чем отличился Мудрик

Во время тренировки, которую команда проводила перед болельщиками в ходе азиатского турне, Мудрик поразил ворота. Момент запечатлели фанаты, решившие посетить тренировку.

Позже гол Мудрика опубликовал аккаунт болельщиков Челси в Гонконге. На видео слышна поддержка публики, адресованная украинскому фланговому полузащитнику лондонского клуба.

Напомним, что в среду, 5 августа, Михаил может получить игровую практику в товарищеском матче против туринского Ювентуса. Об этом сообщил главный тренер Челси Хаби Алонсо.

Что дальше у Мудрика

На данный момент украинцу не гарантировано место в составе Челси. Интерес к его аренде проявляют несколько клубов Английской Премьер-лиги, среди которых точно есть Ковентри – главный тренер новичка АПЛ Фрэнк Лэмпард хорошо знает Мудрика и хотел бы видеть его в своей команде.

В то же время наиболее вероятным вариантом для Михаила считается аренда в Страсбурге, который принадлежит тем же владельцам, что и Челси.