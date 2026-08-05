Після завершення дискваліфікації Михайла Мудрика стало зрозуміло, що він зберіг відчуття м’яча та бажання забивати голи, яке продемонстрував на тренуванні у Гонконгу. Про дії українця повідомляє 24 Канал.

Чим відзначився Мудрик

Під час практики, яку команда здійснювала перед уболівальниками у ході азійського турне, Мудрик вразив ворота. Момент зафільмували фанати, які вирішили відвідати тренування.

Пізніше гол Мудрика опублікував акаунт фанів Челсі у Гонконгу. На відіео чути підтримку публіки адресовано українському фланговому півзахиснику лондонського клубу.

Нагадаємо, що у середу, 5 серпня, Михайло може отримати ігрову практику у товариському матчі проти туринського Ювентуса. Про це повідомив головний тренер Челсі Хабі Алонсо.

Що далі для Мудрика

Наразі українцю не гарантоване місце в обоймі футболістів Челсі. Інтерес до його оренди проявляють декілька клубів Англійської Прем'єр-ліги, серед яких точно є Ковентрі – головний тренер новачка АПЛ Френк Лемпард добре знає Мудрика і хотів би бачити його у своїй команді.

Водночас найбільш вірогідним варіантом для Михайла вважають оренду у Страсбур, який належить тим самим власникам, що і Челсі.