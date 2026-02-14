Фантастическая сумма: сколько денег получит фигурист Шайдоров из Казахстана за "золото" Олимпиады
- Михаил Шайдоров из Казахстана стал победителем в мужском фигурном катании на Олимпийских играх 2026, добыв первое "золото" для своей страны с 1994 года.
- За победу на Олимпиаде-2026 Шайдоров получит 250 тысяч долларов от Национального олимпийского комитета Казахстана.
В мужском фигурном катании на Олимпийских играх 2026 года неожиданным победителем стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Это первое "золото" для этой страны на зимних Играх с 1994 года.
Выступление Шайдорова стало одной из самых громких сенсаций Олимпиады в фигурном катании. Главный претендент на победу, американский спортсмен Илья Малинин, дважды упал в произвольной программе и завершил соревнования на 8-м месте, передает 24 Канал.
Что означает победа Шайдорова для Казахстана?
Михаил Шайдоров завоевал для Казахстана первую золотую олимпийскую медаль с 1994 года. Тогда победу праздновал лыжник Владимир Смирнов.
За триумф на Олимпиаде-2026 Шайдорова щедро наградят в родной стране. Национальный олимпийский комитет Казахстана еще до старта соревнований обнародовал расценки за получение призовых мест – "золото" оценивается в 250 тысяч долларов.
Высшие призовые только в экзотических для зимних Олимпиады стран, вроде Гонконга и Сингапура (более 700 тысяч долларов), сообщает NV.
Как выступил Шайдоров в произвольной программе?
В финальном противостоянии Шайдоров собрал всего 291,58 баллов, выполняя программу с пятью четверными прыжками – лучший результат соревнований. Его выступление позволило обойти японских фигуристов: Юму Кагияму (серебро) и Шуна Сато (бронза).
21-летний Шайдоров является уроженцем города Алматы. Он начал заниматься фигурным катанием в 2010 году под руководством отца Станислава Шайдорова, многократного чемпиона Казахстана. в 2018 году переехал в Сочи, где его наставником стал олимпийский чемпион Алексей Урманов.
Фигурное катание в Украине
- Украина имеет яркую, хоть и немногочисленную, олимпийскую историю в фигурном катании. Единственную золотую медаль для нашей страны на Играх завоевала Оксана Баюл в 1994 году в Лиллехаммере, победив в женском одиночном катании.
- Несмотря на сложные условия для развития этого вида спорта, украинские фигуристы регулярно выступают на чемпионатах Европы и мира, а воспитанники украинской школы успешно работают тренерами и хореографами за рубежом, передавая свой опыт новым поколениям спортсменов.
- На Олимпиаде-2026 в Италии выступил только один украинский фигурист Кирилл Марсак. 21-летний дебютант соревнований из Херсона занял 19 место.