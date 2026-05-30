Он вспомнил детали эвакуации гонщика после известного инцидента. Речь идет о тяжелой лыжной аварии во Французских Альпах в конце 2013 года, пишет Marca.

Что рассказал спасатель о Шумахере?

По словам Дайнезе, сначала он не поверил, что речь идет именно о легендарном пилоте Формулы-1.

Спасатель вместе с врачом скорой помощи прыгнул в вертолет и крикнул мне: "Идем за Шумахером!". Сначала я подумал, что это шутка,

– вспоминает он.

Сомнения исчезли только после того, как руководство операции запретило журналистам сопровождать группу, а также распорядилось убрать камеры и микрофоны GoPro. Это, по словам спасателя, стало сигналом, что ситуация является серьезной.

Мы не задавали вопросов и не разговаривали,

– отметил он.

Дайнезе подчеркнул, что в подобных спасательных операциях важно полностью отключать эмоции и действовать максимально сосредоточено.

Горы, к сожалению, забирают многих лыжников. Для меня он был просто еще одним тяжело травмированным человеком,

– сказал он.

Дайнезе более 12 лет не комментировал события той операции. Он объяснил это желанием избежать проблем и отсутствием ресурсов для публичных комментариев, которые имеют другие стороны дела.

Что известно о Михаэле Шумахере?

Известный немецкий автогонщик, семикратный чемпион мира в классе "Формула-1" и один из самых результативных пилотов в истории автоспорта. Он получил 7 чемпионских титулов: в 1994 и 1995 годах выступая за команду Benetton, а также в 2000 – 2004 годах в составе Ferrari. Этот рекорд он разделяет только с Льюисом Гамильтоном. За карьеру Шумахер выиграл 91 Гран-при и 154 раза поднимался на подиум, финишируя в тройке лучших.

29 декабря 2013 года во время катания на лыжах с сыном на курорте Мерибель во Франции он выехал за пределы трассы, упал и сильно ударился головой о камень. Несмотря на защитный шлем, он получил тяжелую черепно-мозговую травму, после чего его срочно доставили вертолетом и провели несколько сложных нейрохирургических операций. С тех пор семья Шумахера, прежде всего жена Коринна, строго оберегает его приватность и почти не раскрывает подробностей состояния здоровья, а официальная информация появляется очень редко.