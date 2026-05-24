Два года назад Шумахер объявил о собственной гомосексуальности. Пара, которая имеет 14-летнюю разницу в возрасте, будет праздновать свадьбу в Сен-Тропе, пишет Deutsche Welle.

Смотрите также "Ничего не изменится": Шумахер шокировал заявлением об уходе Ферстаппена из Формулы-1

Почему Шумахер решил сыграть свадьбу?

По словам Ральфа Шумахера, идея свадьбы обсуждалась в паре давно, но как-то забылась. Принять решение помогли друзья, которые постоянно спрашивали, когда произойдет счастливое событие.

Церемония состоится на родине партнера Шумахера Этьена Буске-Кассаня. Отмечать свадьбу будут в течение трех дней, а весь процесс будут сопровождать камеры – будут снимать документальный сериал об известном спортсмене и его личной жизни.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Что известно о муже Ральфа Шумахера?

Брату Михаэля сейчас 50, а его избраннику – 36. Буске-Кассань происходит из консервативной семьи, делал карьеру ультраправого политика, но оставил эту карьеру еще до того, как начал встречаться с Ральфом.

Какие достижения Ральфа Шумахера в Формуле-1?

Брат "Красного барона" Михаэля Шумахера, который сейчас восстанавливается от тяжелой травмы нервной системы и ведет непубличную жизнь, был совсем не таким успешным в Королеве автогонок. На счету Ральфа шесть побед в Гран-при и ни одного чемпионства.