Два роки тому Шумахер оголосив про власну гомосексуальність. Пара, яка має 14-річну різницю у віці, святкуватиме весілля у Сен-Тропе, пише Deutsche Welle.

Чому Шумахер вирішив зіграти весілля?

За словами Ральфа Шумахера, ідея весілля обговорювалася у парі давно, але якось забулася. Ухвалити рішення допомогли друзі, які постійно питали, коли станеться щаслива подія.

Церемонія відбудеться на батьківщині партнера Шумахера Етьєна Буске-Кассаня. Відзначатимуть весілля упродовж трьох днів, а весь процес супроводжуватимуть камери – зніматимуть документальний серіал про відомого спортсмена та його особисте життя.

Що відомо про чоловіка Ральфа Шумахера?

Брату Міхаеля зараз 50, а його обранцю – 36. Буске-Кассань походить з консервативної родини, робив кар'єру ультраправого політика, але залишив цю справу ще до того, як розпочав зустрічатися з Ральфом.

Які досягнення Ральфа Шумахера у Формулі-1?

Брат "Червоного барона" Міхаеля Шумахера, який зараз відновлюється від важкої травми нервової системи і веде непублічне життя, був зовсім не таким успішним у Королеві автоперегонів. На рахунку Ральфа шість перемог у Гран-прі і жодного чемпіонства.