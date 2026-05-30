Він згадав деталі евакуації гонщика після відомого інциденту. Мова йде про важку лижну аварію у Французьких Альпах наприкінці 2013 року, пише Marca.

Що розповів рятувальник про Шумахера?

За словами Дайнезе, спочатку він не повірив, що йдеться саме про легендарного пілота Формули-1.

Рятувальник разом із лікарем швидкої допомоги стрибнув у гелікоптер і крикнув мені: "Ходімо за Шумахером!". Спочатку я подумав, що це жарт,

– пригадує він.

Сумніви зникли лише після того, як керівництво операції заборонило журналістам супроводжувати групу, а також розпорядилося прибрати камери та мікрофони GoPro. Це, за словами рятувальника, стало сигналом, що ситуація є серйозною.

Ми не ставили запитань і не розмовляли,

– зазначив він.

Дайнезе підкреслив, що в подібних рятувальних операціях важливо повністю відключати емоції та діяти максимально зосереджено.

Гори, на жаль, забирають багатьох лижників. Для мене він був просто ще однією важко травмованою людиною,

– сказав він.

Дайнезе понад 12 років не коментував події тієї операції. Він пояснив це бажанням уникнути проблем і відсутністю ресурсів для публічних коментарів, які мають інші сторони справи.

Що відомо про Міхаеля Шумахера?

Відомий німецький автогонщик, семиразовий чемпіон світу у класі "Формула-1" та один із найрезультативніших пілотів в історії автоспорту. Він здобув 7 чемпіонських титулів: у 1994 та 1995 роках виступаючи за команду Benetton, а також у 2000 – 2004 роках у складі Ferrari. Цей рекорд він розділяє лише з Льюїсом Гамільтоном. За кар'єру Шумахер виграв 91 Гран-прі та 154 рази підіймався на подіум, фінішуючи у трійці найкращих.

29 грудня 2013 року під час катання на лижах із сином на курорті Мерібель у Франції він виїхав за межі траси, впав і сильно вдарився головою об камінь. Попри захисний шолом, він отримав тяжку черепно-мозкову травму, після чого його терміново доправили гелікоптером і провели кілька складних нейрохірургічних операцій. Відтоді родина Шумахера, насамперед дружина Корінна, суворо оберігає його приватність і майже не розкриває подробиць стану здоров'я, а офіційна інформація з'являється дуже рідко.