Плакал перед всеми: в сети вспомнили один из самых щемящих моментов в карьере Шумахера
- В 2000 году Михаэль Шумахер сравнялся с Айртоном Сенной по количеству побед, достигнув 41-й победы в Гран-при Италии.
- Во время пресс-конференции после победы Шумахер расплакался, вспомнив Сенну, что показало глубокое уважение к бразильцу и их соперничество.
В 2000 году легендарный Михаэль Шумахер первым пересек финишную прямую в Монце, одержав 41-ю победу в карьере. По этому показателю "Красный барон" сравнялся со своим кумиром Айртоном Сенной.
После гонки состоялась пресс-конференция, на которой Шумахер дал волю эмоциям. До сих пор невозмутимый и хладнокровный чемпион неожиданно расплакался, сообщает 24 Канал.
Почему Шумахер расплакался после победы в Гран-при Италии?
Бразильский автогонщик Айртон Сенна оказал огромное влияние на молодого Шумахера. Икона автогонок всегда был источником вдохновения и подражания для "Красного барона".
Трагическая гибель Сенны в 1994 году шокировала "Шуми". Немецкий пилот очень болезненно переживал потерю и всегда вспоминал бразильца с большим уважением.
Победа в Гран-при Италии 2000 года стала особенной для Михаэля. Он сравнялся по количеству побед со своим кумиром. Во время пресс-конференции у Шумахера спросили о Сенне, чей рекорд он сумел повторить.
"Шуми" попытался ответить, но неожиданно его голос задрожал, а из глаз потекли слезы. Комнату для пресс-конференций заполонила тишина, ведь никто не мог ожидать такие эмоции от "железного" чемпиона.
Видео, как Шумахер отреагировал на вопрос о Сенне
Рядом с Шумахером сидели легендарные Мика Хаккинен и Брюс Макларен, которые поддержали коллегу в такой чувствительный момент.
Реакция Шумахера стала показательной для многих любителей Формулы-1. В тот день они поняли, что для "Шуми" соперничество с Сенной это не только статистика, а и дань уважения великому чемпиону.
Что известно о соперничестве Шумахера и Сенны?
- В 1992 году молодой Михаэль Шумахер ворвался в Формулу-1 и бросил вызов титанам "королевских гонок". Трехкратный чемпион мира Айртон Сенна воспринял появление молодого таланта как реальную угрозу своему статусу.
- Их соперничество на трассе продолжалось всего два года. Между гонщиками случались конфликты. Айртон называл стиль молодого пилота слишком агрессивным и обвинял в нарушении правил честной борьбы.
- Вне трассы автогонщики не были друзьями и держались друг от друга как можно дальше. Соперничество оборвалось в мае 1994 года, когда во время Гран-при Сан-Марино бразилец трагически погиб.
- После 1994 года Шумахер всегда очень уважительно высказывался о Сенне. Свои победы и рекорды "Красный барон" считал продолжением наследия великого Сенны.