Плакав перед всіма: у мережі згадали один з найбільш щемливих моментів у кар'єрі Шумахера

У 2000 році легендарний Міхаель Шумахер першим перетнув фінішну пряму в Монці, здобувши 41-му перемогу в кар'єрі. За цим показником "Червоний барон" зрівнявся зі своїм кумиром Айртоном Сенною.

Після гонки відбулася пресконференція, на який Шумахер дав волю емоціям. Досі незворушний та холоднокровний чемпіон несподівано розплакався, повідомляє 24 Канал.

Чому Шумахер розплакався після перемоги у Гран-прі Італії?

Бразильський автогонщик Айртон Сенна справив величезний вплив на молодого Шумахера. Ікона автогонок завжди був джерелом натхнення та наслідування для "Червоного барона".

Трагічна загибель Сенни у 1994 році шокувала "Шумі". Німецький пілот дуже болісно переживав втрату та завжди згадував бразильця з великою шаною.

Перемога у Гран-прі Італії 2000 року стала особливою для Міхаеля. Він зрівнявся за кількістю перемог зі своїм кумиром. Під час пресконференції у Шумахера запитали про Сенну, чий рекорд він зумів повторити.

"Шумі" спробував відповісти, але несподівано його голос затремтів, а з очей потекли сльози. Кімнату для пресконференцій заполонила тиша, адже ніхто не міг очікувати такі емоції від "залізного" чемпіона.

Відео, як Шумахер відреагував на питання про Сенну

Поруч з Шумахером сиділи легендарні Міка Хаккінен та Брюс Макларен, які підтримали колегу в такий чутливий момент.

Реакція Шумахера стала показовою для багатьох любителів Формули-1. Того дня вони зрозуміли, що для "Шумі" суперництво із Сенною це не лише статистика, а й шана великому чемпіону.

