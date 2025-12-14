Гранд европейского футбола планирует подписать лидера сборной Украины
- Европейский клуб заинтересован в подписании Виталия Миколенко, который может присоединиться к клубу на правах свободного агента после завершения контракта с Эвертоном летом следующего года.
- Миколенко рассматривается как замена для Первиса Эступиньяна, а также как альтернатива Ферлану Менди и дополнение к молодому Давиде Бартезаги.
Виталий Миколенко является основным игроком в составе Эвертона. Однако украинский футболист в ближайшее время может сменить клубную прописку.
Миколенко заинтересовался гранд европейского футбола. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Milanworld.net.
Какой клуб заинтересовался Миколенко?
Один из лидеров сборной Украины может сменить чемпионат Англии на итальянскую Серию А. Милан заинтересовался Миколенко, ведь "россонери" готовятся к возможному уходу Первиса Эступиньяна летом 2026 года.
Поэтому итальянцы ищут усиление на левый фланг защиты. Спортивный директор Игли Тиаре имеет два основных кандидата и первый в этом списке именно украинский защитник.
По данным Transfermarkt, у Миколенко летом следующего года завершается контракт с "ирисками". Поэтому украинский футболист может перейти в Милан бесплатно на правах свободного агента.
Отметим, что вторым вариантом в "россонери" является Ферлан Менди, который выпал из основы Реала из-за постоянных травм. Также в клубе надеются на прогресс 19-летнего Давиде Бартезаги, но ищут ему надежную альтернативу.
Что известно о Миколенко в Эвертоне?
Украинский футболист перешел из Динамо в Эвертон – 1 января 2022 года. "Ириски" заплатили киевлянам за Миколенко – 23,5 миллиона евро.
Лидер сборной Украины провел за Эвертон 137 матчей в официальных турнирах. На счету левого защитника четыре гола и три результативные передачи.
Недавно появилась информация, что "ириски" готовят обмен с участием Миколенко. Английский клуб планирует оформить трансфер Энтони Робинсона из Фулхэма за 25 миллионов евро, а также отдать "дачникам" украинца.