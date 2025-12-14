Гранд європейського футболу планує підписати лідера збірної України
- Європейський клуб зацікавлений у підписанні Віталія Миколенка, який може приєднатися до клубу на правах вільного агента після завершення контракту з Евертоном влітку наступного року.
- Миколенко розглядається як заміна для Первіса Еступіньяна, а також як альтернатива Ферлану Менді та доповнення до молодого Давіде Бартезагі.
Віталій Миколенко є основним гравцем у складі Евертона. Однак український футболіст найближчим часом може змінити клубну прописку.
Миколенком зацікавився гранд європейського футболу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Milanworld.net.
Який клуб зацікавився Миколенком?
Один із лідерів збірної України може змінити чемпіонат Англії на італійську Серію А. Мілан зацікавився Миколенком, адже "россонері" готуються до можливого відходу Первіса Еступіньяна влітку 2026 року.
Тому італійці шукають підсилення на лівий фланг захисту. Спортивний директор Іглі Тіаре має два основних кандидати й перший у цьому списку саме український оборонець.
За даними Transfermarkt, у Миколенка влітку наступного року завершується контракт з "ірисками". Тому український футболіст може перейти у Мілан безкоштовно на правах вільного агента.
Відзначимо, що другим варіантом у "россонері" є Ферлан Менді, який випав з основи Реала через постійні травми. Також у клубі сподіваються на прогрес 19-річного Давіде Бартезагі, але шукають йому надійну альтернативу.
Що відомо про Миколенка в Евертоні?
Український футболіст перейшов з Динамо в Евертон – 1 січня 2022 року. "Іриски" заплатили киянам за Миколенка – 23,5 мільйона євро.
Лідер збірної України провів за Евертон 137 матчів в офіційних турнірах. На рахунку лівого захисника чотири голи та три результативні передачі.
Нещодавно з'явилася інформація, що "іриски" готують обмін за участі Миколенка. Англійський клуб планує оформити трансфер Ентоні Робінсона із Фулхема за 25 мільйонів євро, а також віддати "дачникам" українця.