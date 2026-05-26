"На его совести": Милевский красноречиво отреагировал на переход Караваева в Шахтер

Бывший нападающий киевского Динамо Артем Милевский поделился мыслями относительно перехода Александра Караваева в Шахтер. Он привел пример из собственной жизни.

По словам Милевского, ему не очень понятен такой шаг флангового защитника "бело-синих". Об этом экс-нападающий рассказал для инстаграм ФК Игнис.

Смотрите также УПЛ 2025 – 2026 по футболу: турнирная таблица, результаты матчей и расписание

Почему Милевский воспринимает эту историю как личную?

Артем заявил, что и сам мог стать футболистом "горняков". Это было в момент, когда его время в Динамо подходило к завершению, однако Милевский перешел в турецкий Газиантепспор.

Честно говоря, в мое время мне и Дарийо Срна предлагал перейти в Шахтер. Это было в далеком 2013 году, но я не решился на этот шаг, хотя у меня тоже тогда были легкие недоразумения с Игорем Михайловичем. Но я не решился на этот шаг,

– сказал Милевский.

Артем добавил, что Караваев провел немало времени в столичном клубе. Для него странно, что Александр поступил по похожему сценарию как в 2018 это делал Жуниор Мораес.

Перешел Мораес. Сейчас перешел Караваев. Мне сложно об этом говорить, потому что когда человек проводит 7 сезонов в Динамо, становится динамовцем, это не очень так красит футболиста. Но, опять же, это его дело. Это на его совести, не мне это решать,

– отметил Милевский.

Добавим, что на фоне разговоров о переходе игрока в Шахтер Караваев и Динамо отписались друг от друга в инстаграм.

Что известно о карьере Караваева?

Александр в 13 лет присоединился к академии Шахтера. Он долгое время находился в системе донецкого клуба, однако в основном выступал в арендах и так и не сыграл ни одного официального матча за основную команду "горняков".

С 2015 года Караваев провел за сборную Украины 50 матчей и отметился тремя забитыми мячами.

Недавно появилась информация, что Шахтер сумел пригласили футболиста, поскольку того не устраивала продолжительность контракта предложенного Динамо.