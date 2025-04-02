Гроссмейстерский показатель: Милуоки Бакс установил рекорд XXI века в НБА

В среду, 2 апреля, состоялись поединки очередного тура регулярного чемпионата НБА. В одном из них Милуоки Бакс дома принимал Финикс Санз.

Хозяева подходили к этому матчу с серией из четырех поражений. Они смогли ее прервать, одержав победу со счетом 133:123.

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Великолепная реализация

Более того, в этой игре "олени" установили рекорд лиги в XXI веке по точности, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESPN. В поединке против "Санз" подопечные Дока Риверса реализовали 51 из 74 бросков с игры.

Этот показатель составляет 68,9%. Ни одна команда не попадала с таким высоким процентом за игру с 14 марта 1998 года. Тогда игроки Лос-Анджелес Клипперс забросили 61 бросок из 88 попыток (69,3%) в матче против Торонто Рэпторз, который выиграли со счетом 152:120.

Смотрите видеообзор матча Милуоки Бакс – Финикс Санз

К слову. Сейчас "Бакс" занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Свой следующий поединок они проведут в ночь с 3 на 4 апреля против Филадельфии Севенти Сиксерс.

Напомним, что в середине марта был переписан еще один рекорд НБА. Его автором стал Стефен Карри.