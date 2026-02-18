В России серьезно взялись за наказание спортсменов, сменивших гражданство

Министр спорта страны-агрессора угрожает своим атлетам, сбежавшим в другие страны. На родине их никто не ждет.

Министр Михаил Дегтярев заявил, что российским спортсменам, которые сменили спортивное гражданство из-за отстранения на международных соревнованиях, грозят санкции. Об этом сообщают росСМИ.

Что добавил министр спорта России о "спортсменах-предателях"?

Руководитель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев угрожает бывшим соотечественникам платным использованием спортивных объектов страны-террористки в случае их возвращения из-за границы.

Запрещать въезд спортсменам, которые сменили гражданство, конечно, не будем. Но тренироваться бесплатно на российских спортивных объектах им не дадим,

– заявил Дегтярев.

Этим заявлением он смягчил свои угрозы в отношении российских "предателей", которые высказал 11 февраля, когда речь шла о запрете их въезда в Россию.

Здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт и уехал. Лишить всего, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем,

– обещал министр спорта страны-агрессора.

Ранее Дегтярев хвастался подписанием приказа о лишении статуса гроссмейстера шахматиста Владимира Федосеева, который теперь представляет Словению.

Российские перебежчики на Олимпиаде 2026 года