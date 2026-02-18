В России серьезно взялись за наказание спортсменов, сменивших гражданство
- Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что российским спортсменам, перешедшим под другие флаги, грозят санкции.
- На Олимпиаде 2026 более 30 российских спортсменов выступают за другие страны, тогда как 13 атлетов в нейтральном статусе остаются без медалей.
Министр спорта страны-агрессора угрожает своим атлетам, сбежавшим в другие страны. На родине их никто не ждет.
Министр Михаил Дегтярев заявил, что российским спортсменам, которые сменили спортивное гражданство из-за отстранения на международных соревнованиях, грозят санкции. Об этом сообщают росСМИ.
Что добавил министр спорта России о "спортсменах-предателях"?
Руководитель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев угрожает бывшим соотечественникам платным использованием спортивных объектов страны-террористки в случае их возвращения из-за границы.
Запрещать въезд спортсменам, которые сменили гражданство, конечно, не будем. Но тренироваться бесплатно на российских спортивных объектах им не дадим,
– заявил Дегтярев.
Этим заявлением он смягчил свои угрозы в отношении российских "предателей", которые высказал 11 февраля, когда речь шла о запрете их въезда в Россию.
Здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт и уехал. Лишить всего, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем,
– обещал министр спорта страны-агрессора.
Ранее Дегтярев хвастался подписанием приказа о лишении статуса гроссмейстера шахматиста Владимира Федосеева, который теперь представляет Словению.
Российские перебежчики на Олимпиаде 2026 года
- На этих Играх получил медаль уроженец России, а с 2025 года представитель Польши – конькобежец Владимир Семирунный, который уехал из страны после получения повестки в армию и осудил вооруженную агрессию против Украины. Натурализованный спортсмен 15 февраля завоевал серебро в забеге на дистанцию 10 000 метров.
- Более 30 российских "предателей", которые изменили спортивное гражданство, выступают за другие страны на ОИ-2026. Больше всего таких олимпийцев в фигурном катании – 18 уроженцев России представляют разные сборные.
- 13 атлетов, не изменили представительство и выступают на Играх в нейтральном статусе, пока они не получили ни одной медали.