Мирча Луческу имеет проблемы с сердцем и перенес операцию: что известно о состоянии тренера
- 80-летний Мирча Луческу отменил свой визит в Турцию из-за обострения кардиоболезни и перенес очередную операцию.
- Тренер сборной Румынии планирует прибыть в Анталию 9 января, чтобы посмотреть игру ФК СБ с Бешикташем, готовясь к плей-офф за попадание на чемпионат мира 2026 года.
Наставник сборной Румынии Мирча Луческу не поехал в Турцию просматривать игроков на зимних сборах. У 80-летнего специалиста периодически возникают обострения кардиоболезни.
Луческу должен был прибыть на турецкое побережье, где сейчас готовятся к весенней части сезона почти все румынские клубы, 4 января. Однако в последний момент коуч отменил планы из-за состояния своего здоровья, пишет 24 Канал со ссылкой на румынский портал Fanatik.
Что случилось с Луческу?
По информации GOLAZO, экс-наставнику Шахтера и Динамо пришлось перенести очередную операцию. В прошлом году он уже имел запланированное хирургическое вмешательство, а также ложился под нож медиков в 2009 году.
Однако Fanatik утверждает, что сейчас 80-летний тренер чувствует себя лучше. Его ассистенты говорят, что в пятницу, 9 января, Луческу все же прибудет в Анталию, чтобы лично посмотреть игру ФК СБ (бывшая Стяуа) с Бешикташем.
Почему Луческу едет в Турцию?
Сборная Румынии еще не выполнила задачу попадания на чемпионат мира 2026 года. В плей-офф подопечные Луческу будут играть как раз с Турцией. В Анталии тренер должен был получить важную информацию для формирования состава на весенний сбор.
В случае победы против турецкой команды за попадание на Мундиаль румыны будут соревноваться с победителем пары Словакия – Косово.
Чем известен Мирча Луческу?
Один из самых титулованных футбольных тренеров всех времен, в активе которого 35 трофеев на клубном уровне.
Единственный коуч, который выигрывал чемпионат Украины с обоими грандами – 8 раз с Шахтером и 1 раз с Динамо.
Привел Шахтер к самому большому триумфу в истории независимой Украины – победе в Кубке УЕФА в 2009 году.