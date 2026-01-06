Мірча Луческу має проблеми з серцем і переніс операцію: що відомо про стан тренера
- 80-річний Мірча Луческу скасував свій візит до Туреччини через загострення кардіохвороби та переніс чергову операцію.
- Тренер збірної Румунії планує прибути до Анталії 9 січня, щоб переглянути гру ФК СБ з Бешикташем, готуючись до плей-оф за потрапляння на чемпіонат світу 2026 року.
Наставник збірної Румунії Мірча Луческу не поїхав до Туреччини переглядати гравців на зимових зборах. У 80-річного спеціаліста періодично виникають загострення кардіохвороби.
Луческу мав прибути на турецьке узбережжя, де зараз готуються до весняної частини сезону майже всі румунські клуби, 4 січня. Проте останньої миті коуч скасував плани через стан свого здоров'я, пише 24 Канал з посиланням на румунський портал Fanatik.
Дивіться також Луческу відмовився їхати у Росію на ювілей колишнього клубу
Що сталося з Луческу?
За інформацією GOLAZO, екснаставнику Шахтаря та Динамо довелося перенести чергову операцію. Минулоріч він вже мав заплановане хірургічне втручання, а також лягав під ніж медиків у 2009 році.
Проте Fanatik стверджує, що зараз 80-річний тренер почувається ліпше. Його асистенти говорять, що у п'ятницю, 9 січня, Луческу все ж прибуде до Анталії, щоб особисто переглянути гру ФК СБ (колишня Стяуа) з Бешикташем.
Чому Луческу їде до Туреччини?
Збірна Румунії ще не виконала завдання потрапляння на чемпіонат світу 2026 року. У плей-оф підопічні Луческу гратимуть якраз з Туреччиною. В Анталії керманич мав отримати важливу інформацію для формування складу на весняний збір.
У разі перемоги проти турецької команди за потрапляння на Мундіаль румуни змагатимуться з переможцем пари Словаччина – Косово.
Чим відомий Мірча Луческу?
Один з найбільш титулованих футбольних тренерів усіх часів, у доробку якого 35 трофеїв на клубному рівні.
Єдиний коуч, що вигравав чемпіонат України з обома грандами – 8 разів із Шахтарем та 1 раз із Динамо.
Привів Шахтар до найбільшого тріумфу в історії незалежної України – перемоги у Кубку УЄФА у 2009 році.