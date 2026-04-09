Новый стадион Динамо назовут именем Мирчи Луческу

Легендарный тренер Мирча Луческу получит особое признание на родине. Новый стадион бухарестского Динамо назовут в его честь.

В Румынии решили почтить одного из самых успешных тренеров в истории местного футбола. Клуб из столицы этой страны сделает символический шаг после строительства новой арены, пишет Sport.ro.

Как почтят память Луческу?

Идея назвать стадион именем Мирчи Луческу принадлежит министерству внутренних дел Румынии. Таким образом Бухарест хочет отдать должное специалисту, который оставил огромный след в футболе.

Великий Мирча Луческу совершил революцию в румынском футболе, профессии футбольного тренера и стал национальным достоянием, признанным во всем мире. В знак уважения к тем замечательным вещам, которые великий Мирча Луческу принес в румынский футбол, в нашу страну, а также в мировой футбол, мы приняли решение начать юридические процедуры, чтобы назвать будущий стадион клуба Динамо именем Мирчи Луческу,

– сообщил министр внутренних дел Румынии Кэтэлин Предой.

Напомним, жизнь 80-летнего тренера оборвалась 7 апреля в больнице Бухареста.

