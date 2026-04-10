Плохо себя чувствовал и стремительно худел: как выглядел Мирча Луческу перед смертью
- Мирча Луческу перед смертью чувствовал себя плохо, терял вес, но скрывал свое состояние, чтобы не отвлекать внимание от футбола.
- Последнее интервью с Луческу, которое провел журналист Эмануэль Рошу, стало прощальным и оказалось более глубоким, чем публикация.
Журналист, который записал последнее интервью Мирчи Луческу, раскрыл тревожные детали. Тренер плохо себя чувствовал, терял вес, но до последнего скрывал правду.
Смерть легендарного тренера всколыхнула футбольный мир, но новые подробности лишь добавляют драматизма этой истории. Последний разговор с Луческу оказался значительно глубже и тревожнее, чем казалось сначала, сообщает digi24.
Что известно о состоянии Луческу перед смертью?
Журналист Эмануэль Рошу, который записал последнее интервью с Луческу, признался: тренер уже тогда выглядел истощенным и имел проблемы со здоровьем.
По его словам, специалист чувствовал себя плохо и даже терял вес, однако категорически просил не писать о его состоянии. Он не хотел, чтобы внимание общества сместилось с футбола на его болезнь.
Луческу до последнего держался за свою цель – вывести сборную на чемпионат мира, и отказывался воспринимать диагнозы как приговор.
Последнее интервью стало прощальным
Рошу рассказал, что интервью длилось около полутора часов и было значительно шире, чем опубликованная версия. Именно оно стало последним в жизни легендарного тренера.
После известия о смерти журналист эмоционально отреагировал: по его словам, "ушла целая вселенная румынского футбола", и заменить Луческу невозможно.
Напомним, Мирча Луческу умер в возрасте 80 лет после длительных проблем со здоровьем, которые резко обострились в последние месяцы.
Путь легендарного тренера
- Мирча Луческу родился 29 июля 1945 года в Бухаресте. На протяжении своей карьеры он тренировал ряд известных клубов в Европе, добыв десятки трофеев. Последним местом работы специалиста была национальная сборная Румынии.
- Наибольшего успеха он достиг с Шахтером, с которым выиграл Кубок УЕФА в 2009 году. Также работал с Динамо Киев, получив чемпионство Украины.
- Луческу считается одним из самых титулованных тренеров Восточной Европы, а его вклад в развитие футбола трудно переоценить. Его стиль, опыт и харизма сделали его культовой фигурой для нескольких поколений болельщиков.