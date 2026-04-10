Плохо себя чувствовал и стремительно худел: как выглядел Мирча Луческу перед смертью

Журналист, который записал последнее интервью Мирчи Луческу, раскрыл тревожные детали. Тренер плохо себя чувствовал, терял вес, но до последнего скрывал правду.

Смерть легендарного тренера всколыхнула футбольный мир, но новые подробности лишь добавляют драматизма этой истории. Последний разговор с Луческу оказался значительно глубже и тревожнее, чем казалось сначала, сообщает digi24.

Смотрите также Новый стадион Динамо назовут именем Мирчи Луческу

Что известно о состоянии Луческу перед смертью?

Журналист Эмануэль Рошу, который записал последнее интервью с Луческу, признался: тренер уже тогда выглядел истощенным и имел проблемы со здоровьем.

По его словам, специалист чувствовал себя плохо и даже терял вес, однако категорически просил не писать о его состоянии. Он не хотел, чтобы внимание общества сместилось с футбола на его болезнь.

Луческу до последнего держался за свою цель – вывести сборную на чемпионат мира, и отказывался воспринимать диагнозы как приговор.

Последнее интервью стало прощальным

Рошу рассказал, что интервью длилось около полутора часов и было значительно шире, чем опубликованная версия. Именно оно стало последним в жизни легендарного тренера.

После известия о смерти журналист эмоционально отреагировал: по его словам, "ушла целая вселенная румынского футбола", и заменить Луческу невозможно.

Напомним, Мирча Луческу умер в возрасте 80 лет после длительных проблем со здоровьем, которые резко обострились в последние месяцы.

