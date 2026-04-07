Создатель Шахтера, месть в Динамо и легенда Румынии: что известно об истории успеха Мирчи Луческу

Во вторник, 7 апреля, мировой футбол потрясла трагическая новость. Ушел из жизни один из самых выдающихся тренеров в истории футбола.

На 81-м году жизни умер румынский специалист Мирча Луческу. Сердце тренера перестало биться в больнице скорой помощи при Бухарестском университете, сообщает 24 Канал.

Что случилось с Луческу?

В конце марта Луческу был госпитализирован после пережитого инфаркта. Врачи провели КТ, которая обнаружила у Мирчи два серьезных заболевания сердечно-сосудистой системы.

Позже состояние Мистера ухудшилось и его ввели в искусственную кому, из которой тренер, к сожалению, не вышел. 24 Канал рассказывает интересные факты о славном тренерском пути Луческу.

Футболка Пеле на чемпионате мира

Мирча был легендой бухарестского Динамо как игрок, отыграв за команду около 300 матчей. Также вингер наиграл аж 69 встреч за сборную Румынии.

С ней Луческу ездил на ЧМ-1970, где смог обменяться футболками с Королем футбола Пеле после матча с Бразилией. Мистер признавался, что никогда даже не прав ее.

Она у меня до сих пор есть. Грязная от земли, я ее никогда не правлю. Я вставил ее в рамку, она в музее,

– рассказывал Луческу в 2025-м.

Старт карьеры в Румынии

Первым успехом Луческу-тренера был опыт работы в сборной Румынии (1981 – 1986), однако к нему еще вернемся. Мирча зарекомендовал себя именно в родном чемпионате.



Как выглядел Луческу в 80-тых годах / фото golazo.ro

В конце 80-х Мирчу пригласило к себе бухарестское Динамо, в котором он провел львиную долю игровой карьеры. Мистер оправдал авансы, приведя "волков" к чемпионству и двум Кубкам.

Позже Луческу еще потренирует принципиального соперника своего клуба Рапид, причем дважды. С ним тренер также станет чемпионом, чем начнет свою серию "дублей" с соперников по дерби.

Итальянский вояж и "открытие" Пирло

В начале 90-х Мирча перебрался в Италию, где задержался аж на девять лет (с перерывом на один сезон в Рапиде). После сезона в Пизе румын закрепился в Брешии, с которой выиграл Серию В и вернул клуб в элиту.

Именно там под руководством Луческу свой шанс во взрослом футболе получил юный Андреа Пирло. Хавбек этим воспользовался сполна и построил сверхуспешную карьеру в 00-е.



Луческу выпускает Пирло на дебютный матч за Брешию / фото из открытых источников

После пяти лет в Брешии Мирча заехал на сезон в Реджану, а в 1999-м получил шанс поработать с грандом Интером. Луческу доверили довести клуб до финиша сезона 1998 – 1999 после увольнения Симони.

Но свой единственный шанс в топ-клубе Мирча потерял, выиграв лишь 4 из 17-ти матчей. Поэтому пребывание Мистера в миланском клубе ограничилось лишь тремя месяцами.

Топовый успех в Турции

К счастью, неудача в Интере не сломала тренера. В 2000-м он снова громко о себе заявил, возглавив Галатасарай. Турки перед этим выиграли Кубок УЕФА, но Мирча уже в первой же игре во главе стамбульцев смог удивить.

Команда румына неожиданно выиграла Суперкубок УЕФА. одолев мадридский Реал (2: 1). Именно тогда Мирча стал едва ли не иконой для турецких фанатов.

В Галатасарае тренер пробыл два года и выиграл чемпионство. В 2002-м Луческу совершил контраверсионный шаг, настроив против себя многих фанатов.

Мирча покинул Сарай и сразу же возглавил его соперника по стамбульскому дерби Бешикташ. И снова история повторилась, ведь Луческу и "орлов" привел к чемпионству. Это был уже второй случай, когда коуч выигрывал "золото" во главе двух принципиальных соперников.

Икона донецкого Шахтера

В 2004-м Луческу переманили в Украину. Коуч покинул Бешикташ и согласился на щедрое предложение Шахтера и его владельца Рината Ахметова.



Луческу назначен тренером Шахтера в 2004-м / фото isport

Мирча нередко лажал в первые годы в Донецке, но терпение президента клуба все же принесло пользу. Все перевернул 2009-ый год, когда Луческу привел Шахтер к еврокубку.

"Горняки" смогли выиграть последний розыгрыш в истории Кубка УЕФА. При этом на своем пути Шахтер одолел принципиального соперника в лице киевского Динамо.

В финале же "горняки" вырвали победу над Вердером в компенсированное время (2:1). Позже Луческу уже не опускал планку своих успехов в Донецке.

В первой половине 10-х годов румын выиграл с Шахтером пять чемпионств УПЛ подряд, а также дважды вышел в плей-офф Лиги чемпионов. В 2011-м команде даже удалось выбить Рому и добраться до четвертьфинала.

И хотя там не было шансов против Барселоны, этот результат до сих пор остается лучшим в истории Шахтера в ЛЧ. В свой последний сезон в Шахтере (2015 – 2016) команда неожиданно дошла до полуфинала Лиги Европы.

Однако команда тогда проиграла два подряд чемпионата, что побудило руководство клуба попрощаться с Мистером. За 12 лет в Шахтере Луческу выиграл 22 трофея и построил мощную клубную систему, которая приносит плоды до сих пор.

Приход в Динамо: ради мести?

После Шахтера Луческу перестал быть на первых полосах в СМИ. Причиной стало решение возглавить российский Зенит, неудачный период в стране-террористке, а также провал в сборной Турции.

Казалось, что тренерская карьера Мистера близится к завершению. Но в 2020-м Луческу смог взорвать спортивную среду, согласившись возглавить киевское Динамо.



Игорь Суркис приветствует Мирчу Луческу во главе Динамо / фото ФК Динамо

Это настроило против Луческу как фанатов Шахтера, так и, собственно, болельщиков киевлян. Последние не могли простить румыну провокационное поведение во главе "горняков" и оскорбления в сторону Динамо.

Однако братья Суркисы любой ценой стремились сбросить Шахтер с пьедестала и сделать это как можно больнее. Сам же Луческу, по слухам. жаждал доказать Шахтеру, что йог рано списали со счетов. И у обеих сторон получилось достичь своего!

Плюс 80 миллионов благодаря ЛЧ и открытие Забарного

Уже в первый же сезон Мирча вернул киевлян в группу Лиги чемпионов, одолев в квалификации АЗ и Гент. Также в дебютном сезоне Луческу стал чемпионом Украины, а также выиграл Кубок и Суперкубок.

Именно так Мирча в третий раз провернул свой фокус с "чемпионским дублем". Шахтер и Динамо – третья пара принципиальных соперников, с которыми Луческу выиграл "золото".

Чемпионство позволило Динамо напрямую попасть во второй подряд групповой этап ЛЧ, что принесло киевлянам суммарно около 80 миллионов евро.



Луческу привел Динамо к чемпионству в УПЛ / фото ФК Динамо

Кроме того, при Луческу засветился Илья Забарный, а также спрогрессировали Виталий Миколенко и Виктор Цыганков. Каждого из них Динамо сумело позже продать за 20+ миллионов евро.

К сожалению, начало полномасштабной войны против России надломило Мирчу. Он не оставил Динамо в 2022-м, как с Шахтером поступил Роберто Де Дзерби. Но киевляне постепенно деградировали, что вылилось в уход румына осенью 2023-го.

От Румынии до Румынии

В качестве тренера сборной Мирча неудачно поработал с турками в 10-е, но с родной командой смог добиться успеха. В далеком 1981-м Луческу доверили тренировать сборную Румынии. На момент назначения тренеру было всего 36 лет.

Однако успех не заставил себя ждать. Он смог вывести Румынию на ее дебютный чемпионат Европы, который проходил в 1984-м во Франции. И хотя там команда взяла лишь один балл в квартете с Испанией, Германией и Португалией, это был прорыв для наших соседей.

Свою сборную Луческу покинул после невыхода команды на ЧМ-1986. Но судьба позволила Мирчи во второй раз возглавить национальную команду в 2024-м. Это было последнее место работы тренера.



Последним местом работы Луческу была родная сборная / фото сборной Румынии

Мирча помог команде повыситься в классе в Лиге наций, получив путевку в дивизион В. Отбор на ЧМ-2026 не был таким успешным, хотя команда смогла набрать 13 баллов в группе с Австрией, Боснией и Герцеговиной и другими.

Успех в Лиге наций позволил румынам все же попасть в раунд плей-офф. Но там в полуфинале подопечные Луческу минимально проиграли Турции и не выполнили задачу. И уже менее чем через две недели после вылета от турок жизнь тренера окончательно оборвалась.

Покойся с миром, Легенда!